La adolescente de 14 años falleció en su casa de Mendoza durante la madrugada. Investigan qué ocurrió durante el festejo.

La joven regresó a su casa de Mendoza con una fuerte descompostura y murió horas después.

Hay gran conmoción por la repentina muerte de una adolescente de 14 años, pocas horas después de haber asistido a una fiesta de 15. El caso quedó bajo investigación judicial para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fatal desenlace.

Según la información conocida hasta el momento, la menor regresó a su vivienda- en la ciudad de Mendoza - después del festejo y comenzó a manifestar un fuerte malestar. Su estado de salud generó preocupación en su entorno familiar, pero la situación terminó de la peor manera cuando se confirmó su fallecimiento.

La víctima fue identificada como Kiara Farías . Según el relato de María, la mamá de la víctima, “algo le pusieron en la bebida, lo que pudo haber provocado una descompostura o un infarto”.

Por ese motivo, pidió que se esclarezcan las circunstancias en las que su hija comenzó a sentirse mal y que se determine si estuvo expuesta a alguna sustancia que pudiera haber desencadenado el trágico desenlace.

También contó que Kiara estaba invitada al baile y no a la cena, por lo cual se descarta que la haya afectado alguna comida. La menor debía volver a su casa a las 3 de la mañana. “Como no volvía, la llamé y me dijo que estaba demorada porque no encontraba al primo”, detalló su mamá visiblemente angustiada.

La mujer dijo que su hija arribó a su domicilio, en el distrito Los Árboles cerca de las 3.30 de la mañana. “Se descompuso y vomitó con olor a vino”. En ese momento tuvo que ser asistida para bañarse y cambiarse. Luego se acostó a dormir.

Alrededor de las 10 de la mañana, la mujer advirtió que Kiara no respiraba y solicitó ayuda al 911. Personal de la Subcomisaría Medrano llegó al domicilio y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no obtuvo resultados. Posteriormente, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar y un médico constató el fallecimiento.

La investigación de la muerte de la adolescente

En la investigación por lo sucedido interviene ahora la Oficina Fiscal de Rivadavia, a cargo de Héctor Rosas. Por el momento, no se informó oficialmente la causa de muerte. Por lo pronto, en las próximas horas serán citados los otros adolescentes que asistieron al cumpleaños de 15 en el club Los Árboles para que presten declaración testimonial.

Los estudios médicos y las pericias forenses serán determinantes para establecer qué ocurrió durante las horas previas a la muerte de la adolescente y comprobar si existió algún tipo de intoxicación.

En ese sentido, los resultados de los análisis anatomopatológicos podrían demorar por lo menos 15 días, por lo que hasta entonces no habrá certezas de la causa de la muerte de Kiara.

A través del examen de las vísceras y de las muestras obtenidas durante la autopsia, los especialistas buscarán detectar la posible presencia de sustancias tóxicas en el organismo de la menor. Estos resultados permitirán determinar si Kiara consumió alguna sustancia durante el cumpleaños de 15 y si esa situación pudo haber tenido relación con la descompostura que sufrió antes de fallecer.