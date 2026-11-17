El hombre de 21 años, permanecía en estado crítico y cuando fue internado se conoció una grave denuncia.

La Policía intervino en el hotel después del llamado al 911. El acusado rompió un ventanal y escapó hacia la costa. (Foto: La Capital)

Un hombre de 21 años, acusado de golpear a una joven embarazada en un hotel, murió después de permanecer casi dos semanas internado. Su estado había sido crítico desde el ingreso y las complicaciones que presentó durante la internación impidieron su recuperación.

El fallecimiento se produjo en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). El joven fue identificado como Oscar Segundo Suárez Correa.

La denunciante, de 22 años, había relatado que el hombre la atacó después de que ella le comunicara su embarazo. El testimonio dio origen a las actuaciones por violencia de género.

El joven era marplatense y había publicado avisos laborales en redes sociales para buscar empleo como ayudante de parquero y peón de albañil. Había sido rescatado del mar tras escapar del establecimiento en el que ocurrió la agresión.

El llamado al 911 y la huida por el hotel

El episodio ocurrió durante la mañana del lunes 2 de noviembre. Un llamado al 911 advirtió sobre un hombre que había provocado daños en un vidrio del hotel. La Policía acudió al establecimiento y tomó conocimiento de la agresión denunciada por la mujer.

Los empleados habían escuchado gritos y ruidos de vidrios rotos. Al subir a una habitación del primer piso, encontraron a la joven herida y el cuarto revuelto. Para entonces, el acusado había comenzado a desplazarse por otros sectores del edificio.

Durante la fuga atravesó habitaciones desocupadas, rompió vidrios y dañó un techo de chapa que daba hacia la cocina. Las cámaras de seguridad registraron parte del recorrido, cuyas imágenes se difundieron en los días posteriores al ataque.

En el video se lo observa en ropa interior mientras cruza la recepción y atraviesa un ventanal. Una vez que consiguió salir, corrió hacia la costa. Minutos después, su presencia en el mar motivó un operativo de emergencia.

El rescate y el traslado de urgencia al hospital

El joven se había arrojado al agua en la zona de Punta Iglesia. Guardavidas y efectivos de la Prefectura Naval Argentina intervinieron para sacarlo del mar. Ya fuera del agua, comenzaron a practicarle RCP y primeros auxilios.

El HIGA de Mar del Plata, donde el joven permaneció internado desde el 2 de noviembre y murió el domingo por la mañana. (Foto: La Capital, archivo)

Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) lo trasladó inconsciente al HIGA, donde ingresó intubado y con un cuadro de ahogamiento. Personal del Comando de Patrullas Norte y de la Subcomisaría Casino acompañó el traslado al centro de salud.

Además, presentaba heridas cortantes en las extremidades por haber atravesado el ventanal. La información médica difundida también consignó lesiones asociadas a la aspiración de agua y convulsiones que agravaron su cuadro. Permaneció bajo cuidados intensivos hasta su muerte.

La denuncia y la causa por lesiones agravadas

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, inició una causa por lesiones agravadas por el vínculo. Entre las medidas dispuestas figuraron la intervención de Policía Científica y la notificación de la imputación al acusado.

Mientras recibía atención en el hospital, el hombre permanecía con custodia policial por orden judicial. La mujer, por su parte, había instado la acción penal y solicitado medidas de protección después de denunciar lo ocurrido dentro del hotel.