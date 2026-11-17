La aerolínea española frenó sus operaciones en Argentina apenas cuatro meses después de iniciar la ruta. Alega una crisis de costos.

Plus Ultra suspendió por tiempo indefinido sus vuelos entre Buenos Aires y Madrid: qué deben hacer los pasajeros

Plus Ultra suspendió este martes, y por tiempo indeterminado, todos sus vuelos entre Buenos Aires y Madrid. La aerolínea española comunicó la medida a sus pasajeros y aclaró que no hay una fecha prevista de regreso. La decisión llega apenas cuatro meses después de que la compañía iniciara operaciones en la ruta.

La empresa atribuyó la suspensión a una crisis financiera y operativa que la obliga a reestructurarse para asegurar su viabilidad. El detonante principal, según sus propias cifras: el costo del combustible para 2026 trepó a 104,83 millones de euros, contra los 69,13 millones previstos. Un incremento del 51,6% que la compañía no pudo absorber.

"Somos conscientes del impacto que esta decisión puede tener en los planes de nuestros pasajeros", admitió la empresa en un comunicado. Y prometió atender los reclamos "conforme a la normativa aplicable", priorizando los viajes más próximos.

Qué deben hacer los pasajeros con tickets comprados

Los viajeros con reservas en Plus Ultra recibirán un correo electrónico de la aerolínea con instrucciones específicas según su caso. Quienes compraron a través de una agencia de viajes deben canalizar sus reclamos y gestiones por ese mismo canal.

Los que adquirieron los pasajes directamente en el sitio web de Plus Ultra u otros canales propios deben ingresar al portal de reclamos de la aerolínea.

La empresa aclaró que gestionará los casos con prioridad para aquellos viajes con fechas más cercanas.

Una crisis que venía gestándose

La suspensión no fue un golpe repentino. A comienzos de octubre, Plus Ultra ya había reducido sus frecuencias en la ruta Buenos Aires-Madrid: de cinco vuelos semanales a solo dos. En ese momento, la empresa explicó el ajuste por los desvíos al Aeropuerto de Montevideo originados en las obras de Ezeiza y por el incremento de costos operativos. Paradójicamente, en esa misma comunicación aseguró que "Argentina continúa siendo un mercado estratégico para Plus Ultra".

La crisis no es solo argentina. En España, la aerolínea abrió un procedimiento de despido colectivo que alcanza a 679 trabajadores de su base en Madrid, y su plan de reestructuración contempla reducir más del 61% de las horas comerciales de vuelo regular, sujeto a negociación con el sindicato.

Mientras tanto, más de 230 pasajeros se organizaron en un grupo de WhatsApp para compartir experiencias ante las demoras en las respuestas de la empresa, las dificultades para obtener reembolsos y los gastos adicionales que generaron las cancelaciones previas.