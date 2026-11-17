La cobertura del periodista sobre la visita del Papa en Perú generó gran malestar, y repudiaron las declaraciones despectivas que hizo.

La cobertura periodística de Nelson Castro por la visita del Papa León XIV en Perú generó momentos de tensión. Desde Chiclayo, el periodista se refirió al lugar como "el abandono de lo público" y "precario", al mostrar las viviendas y calles de la zona. Sus declaraciones le valieron duros informes y descargos en su contra.

Aunque los habitantes de la ciudad donde el Sumo Pontífice vivió durante 20 año s reconocen problemas de infraestructura, generó gran indignación que ese haya sido el foco para dar a conocer cómo es la vida de Chiclayo.

"Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humilde. Todo un lugar de subsistencia y ciudad precaria realmente", dijo en medio de su relato.

Las palabras utilizadas por el periodista generaron un enorme revuelo en los habitantes peruanos y muchos salieron a cruzarlo en redes. Incluso, el medio peruano La Republica indicó a través de X: "Las declaraciones del periodista argentino Nelson Castro, generaron críticas de usuarios peruanos quienes cuestionaron el tono y consideraron que sus expresiones tenían un carácter despectivo hacia la población chiclayana".

Incluso la periodista Mercedes Ninci, durante su cobertura a Radio Mitre, tuvo un comentario desafortunado al describir el desayuno para los periodistas acreditados: "Parece una fiesta de 15. En este hotel no hay absolutamente nada, así que el Vaticano mandó a pedir desayuno".

"Han mandado un par de bestias"

Aún así, la descripción del lugar de Castro fue lo que mayor rechazo generó en el Perú. Rápidamente los dichos de ambos fueron cuestionados por la periodista Carla García, desde Willax Televisión, quien contestó duramente en vivo.

"Un par de mamarrachos, de pobres diablos absolutamente ignorantes y eso lo lamento por mis hermanos argentinos, que está muy bien que estén molestos porque han mandado un par de bestias", dijo a cámara.

"Y además viene a burlarse y esto lo digo en defensa de mis hermanos chiclayanos. Chiclayo es una ciudad próspera, generosa y tiene posiblemente lugares humildes, pero también tiene la Pirámide de Túcume, las Tumbas Reales del Señor de Sipán. ¿Qué sabrá ese argentino de cultura? ¿Qué sabrá ese pobre diablo lo que es la cultura de los moches? ¿Qué es lo que sabrá lo que pasamos los peruanos?", continuó.

"Pido disculpas a mis hermanos argentinos, nosotros no nos vamos a burlar de la miseria de algunos de sus barrios", señaló. Y concluyó: "Este tipo Nelson Castro y Mercedes Ninci son la demostración de que uno puede ser supuestamente un profesional con plata y subirse al avión del Papa, sin embargo ser un par de miserables".

"Hay un descerebrado, se llama Nelson Castro"

Tras las fuertes críticas recibidas por los medios, Jorge Pérez, gobernador regional de Lambayeque, durante una entrevista tildó al periodista argentino de "descerebrado" y describió las condiciones de vida en Chiclayo, lugar donde el Pontífice se desempeñó como obispo entre 2015 y 2023.

"Hay un descerebrado que se llama Nelson Castro y es argentino, que ha venido a mirar las miserias supuestamente de Chiclayo. Acaba de hablar algo horrible, algo que nosotros cuando vamos a Argentina no lo hacemos, pudiendo haberlo hecho. Señor, usted tiene la imperiosa necesidad de venir a hablar con nosotros y decirnos qué dificultad tiene usted con Chiclayo", comenzó.

Asimismo, defendió el trabajo cotidiano de los habitantes locales -en referencia a los comentarios previos sobre los mototaxis- y lanzó una dura acusación contra el ejercicio profesional del comunicador.

"Una mototaxi la usan ciudadanos para trabajar, no lo hacen ellos utilizando un micro para hablar mal de alguien y llevarse la plata en base a difamaciones y calumnias, que probablemente usted lo haga. La gente prefiere llevarse el dinero de manera digna, no como usted", argumentó.