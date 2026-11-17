Todo ocurrió en una discusión de tránsito con un joven de 19 años. El dramático relato del chico que vio a su agresor en un video filmado en una pizzería.

"Me fracturó el cráneo", otra grave denuncia contra el profesor de rugby que protagonizó una brutal golpiza en un bar.

Una violenta golpiza ocurrió el viernes pasado en una pizzería de Córdoba , donde un profesor de rugby atacó a un hombre que se encontraba comiendo en el lugar, y lo acusó de mirar de forma "degenerada a su mujer", lo golpeó y amenazó de muerte.

La víctima fue identificada como Mauro, un médico que se encontraba allí y levantó la vista de su celular al notar que entraban otros clientes. "Observo a la chica como a cualquier persona. No le hice un piropo ni nada. Yo voy siempre a ese bar", contó Mauro, el hombre agredido, en diálogo con el medio ElDoce TV.

El acusado fue identificado como Martín Roberto Díaz, de 47 años, vinculado al Club Universitario de Córdoba, donde se desempeña como profesor de rugby. Fue detenido el miércoles 11, después de que los investigadores analizaran las cámaras de seguridad y reunieran testimonios para identificarlo.

En las últimas horas, se conoció que Díaz contaba con antecedentes de violencia en la vía pública. En junio de 2024 habría protagonizado una pelea con Erick Labiuk, que tenía 19 años en aquel momento, y aseguró que el mismo hombre lo había golpeado durante un conflicto de tránsito que terminó con una fractura en su cráneo.

"Me increpa, rompe el vidrio, me escupe en la cara": el descargo de otra víctima del profesor

El episodio ocurrió cuando el joven se dirigía al velorio de un amigo. Un roce entre los vehículos derivó en la rotura de un espejo retrovisor y, de acuerdo con su reconstrucción, Díaz comenzó a increparlo de manera agresiva.

"Estaba yendo a despedir a mi amigo y por una discusión de tránsito, encima de que me rompe el vehículo, agresivamente me increpa, rompe el vidrio, me escupe en la cara", recordó. Acto seguido, todo terminó en una agresión física: "Yo al bajarme me vuelve a increpar metiéndome un golpe en la cara. Yo en ese momento no sabía, pensé que era solo un dolor de cabeza".

Labiuk se dirigió hacia el Hospital de Urgencias, donde "me doy con que tengo una fractura en el cráneo producto de la golpiza que me dio. Me fracturó el cráneo".

A dos años de su denuncia, el joven se mostró enojado ya que no hubo avances en la investigación de su caso y nunca fue convocado por la Justicia para aportar más información sobre lo sucedido. "Mi causa estaba abierta, pero nunca hicieron nada, nunca me citaron. Él seguía suelto. Presenté todo y nunca tuve una respuesta", reclamó.

Tras la fractura que recibió, dijo que no pudo someterse a una intervención por no contar con el dinero necesario para afrontar una cirugía plástica. "Yo temía cruzármelo porque vive cerca de mi casa", agregó.

Finalmente, aseguró que nunca recibió una disculpa por lo ocurrido: "Fue un sin sentido. La discusión no fue por algo que yo hice mal ni nada".

"Estoy viendo que se está haciendo justicia después de dos años. Me parece bien que no ande suelto por la calle”, cerró.

Agravaron la imputación contra el profesor de rugby detenido

El Club Universitario de Córdoba, donde Díaz se desempeñaba como entrenador, ya lo apartó de sus funciones y dispuso su suspensión como socio hasta que haya una resolución judicial.

Este martes el acusado, que continúa privado de su libertad, pasó de ser imputado por lesiones leves y amenazas a enfrentar cargos porlesiones graves, amenazas y violación de domicilio.

El representante de la víctima, Nicolás Villafañe, también confirmó que se sumará a la causa la denuncia anterior de Labiuk contra Díaz.