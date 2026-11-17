A través de un particular video, el Presidente realizó un anuncio que generó repercusión y cuestionamientos en las redes.

Milei anticipó la noticia en su cuenta de Instagram con un video animado, donde aparece él como una figura LEGO.

En las ultimas horas, un nuevo anuncio del Presidente Javier Milei generó gran repercusión. A través de un particular video, confirmó que LEGO abrirá su primera tienda oficial en la Argentina. Qué se sabe hasta ahora.

Milei anticipó la noticia en su cuenta de Instagram con un video animado, donde aparece él como una figura LEGO , parado frente a la puerta de una tienda de ladrillitos.

La figura da vuelta un cartel de “cerrado” y lo deja en “abierto”. El video termina con la frase: “LEGO abre su primera tienda en la Argentina gracias a la apertura económica de Javier Milei”.

En las últimas horas también circularon en redes sociales imágenes del local en preparación, tapado con un cartel amarillo con el logo de la marca y la palabra “Próximamente”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Javier Milei (@javiermilei)

Dónde estará la primera tienda oficial de LEGO en Argentina

LEGO va a abrir su local en el tercer piso de Unicenter, el shopping de Martínez que pertenece al grupo chileno Cencosud y que es considerado el más grande del país. Pero todavía no hay fecha de apertura confirmada.

Hasta ahora, los productos de LEGO se conseguían en el país a través de revendedores, importadores y cadenas de jugueterías. La marca ya había tenido espacios de venta en formato de isla en Unicenter y en Alto Rosario. La empresa también tiene un espacio de venta online en Mercado Libre.

Según la página oficial de la empresa, ya tiene presencia comercial en diversos países de América Latina: Brasil, Chile, Colombia, México, Costa Rica, Perú y Panamá.

Toyota confirmó que construirá una nueva planta en Argentina

El presidente Javier Milei recibió este lunes en Casa Rosada a directivos de Toyota, quienes le presentaron el proyecto para construir una nueva planta en Zárate, provincia de Buenos Aires, con una inversión de más de USD 1.300 millones.

El proyecto fue aprobado en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y, según la compañía, representa la mayor inversión en la historia de la industria automotriz argentina.

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Por parte de la compañía participaron el vicepresidente ejecutivo de Toyota Motor Corporation, Yoichi Miyazaki, el CEO de Toyota para América Latina y el Caribe, Rafael Chang, y el presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas.

La planta estará destinada a la producción de vehículos electrificados y se prevé que comience a operar en 2030 con la fabricación de la pick-up híbrida Tacoma. La nueva instalación complementará las líneas del complejo de Zárate, donde actualmente se producen los modelos Hilux, SW4 y Hiace.

La iniciativa contribuirá al desarrollo de proveedores locales y regionales y reforzará el papel de la Argentina como base de producción y exportación de Toyota. En 2025, la compañía fue la marca de autos más vendida del país por quinto año consecutivo y mantiene ese liderazgo en 2026. Sus operaciones representan más del 50% de las exportaciones de la industria automotriz argentina y cerca del 5% de las exportaciones totales del país.