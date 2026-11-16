Los últimos dos meses del 2026 incluyen tres fines de semana largos para aprovechar. Cuándo son según el cronograma confirmado.

Todavía quedan 4 feriados y días no laborales hasta fin de año: qué días son según el calendario oficial 2026

Todavía quedan 4 feriados y días no laborales hasta fin de año: qué días son según el calendario oficial 2026

Mientras se espera la confirmación del calendario oficial para el año próximo, al 2026 aún le quedan varios feriados y días no laborales que generarán en los últimos dos meses diversos fines de semana largos , ideales ya sea para descansar o para hacer una escapada turística.

El cronograma de feriados y días no laborales de este año quedó oficializado a fines de 2025, incluyendo el traslado de día de algunas fechas patrias. Además, en esta oportunidad, se sumaron en noviembre un feriado nacional y otros dos provinciales o jurisdiccionales por la histórica visita del papa León XIV a la Argentina.

Tras el convulsionado arranque por la llegada del Sumo Pontífice, el penúltimo mes cerrará con otro fin de semana largo . Será por el Día de la Soberanía Nacional , cuya fecha histórica es el 20 de noviembre, que este año cae viernes. Sin embargo, al tratarse de un feriado catalogado como “ trasladable ”, fue movido al lunes 23 de noviembre . Así, se generarán tres días libres entre el sábado 21 y el propio lunes 23.

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado.

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado que tuvo lugar en 1845, en un recodo del río Paraná, al norte de la Provincia de Buenos Aires. La fecha conmemora la gesta heroica de los soldados de la Confederación Argentina, liderada por Juan Manuel de Rosas, quienes en inferioridad de condiciones resistieron la invasión del ejército anglo-francés que pretendía colonizar los territorios de nuestro país.

Cuándo serán los feriados de diciembre 2026

El último mes del año tendrá un fin de semana largo prácticamente en su comienzo, más precisamente entre el sábado 5 y el martes 8 de diciembre, producto del Día de la Inmaculada Concepción de María. En esta oportunidad, el feriado inamovible cae martes, por lo que el Gobierno nacional decidió decretar el lunes 7 como día no laborable. Cabe destacar que esta jornada no será libre para todos. Puntualmente, beneficia a la administración pública y a aquellos empleadores que decidan darle descanso a sus trabajadores.

Una situación similar ocurrirá para Navidad. En 2026, el 25 de diciembre será viernes, favoreciendo un fin de semana largo de tres días en todo el territorio nacional. Sin embargo, en muchos sectores -como la administración pública y los bancarios- se suele decretar asueto a partir del 24 de diciembre, por lo que los beneficiados tendrán cuatro días libres de corrido.

Al cierre del 2026 le quedan tres feriados nacionales y un día no laborable.

El calendario de fines de semana largos para lo que queda de 2026

Con el cronograma ya confirmado, estos serán todos los fines de semana largos en el cierre del año:

Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre: fin de semana largo de tres días en todo el país producto del feriado del Día de la Soberanía Nacional.

fin de semana largo de tres días en todo el país producto del feriado del Día de la Soberanía Nacional. Del sábado 5 al martes 8 de diciembre: fin de semana largo de cuatro días en todo el país por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Cabe destacar que el lunes 7 no es feriado, sino un día no laborable, algo que rige especialmente para la administración pública. En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, el empleador será el encargado de decidir si se trabaja normalmente o no.

fin de semana largo de cuatro días en todo el país por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Cabe destacar que el lunes 7 no es feriado, sino un día no laborable, algo que rige especialmente para la administración pública. En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, el empleador será el encargado de decidir si se trabaja normalmente o no. Del viernes 25 al domingo 27 de diciembre: fin de semana largo en todo el país por el feriado de Navidad. En algunas actividades suele decretarse asueto el 24, por lo que los beneficiados tendrán cuatro días libres.

Noviembre cierra con otro fin de semana largo.

Cómo se liquidan los feriados

La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) instaura el régimen para la liquidación de los días feriados. Es crucial diferenciar entre feriados nacionales y días no laborables:

Feriados Nacionales

Si el empleado no trabaja: el día feriado se abona como si fuera un día normal de trabajo, es decir, se paga el salario correspondiente a la jornada.

el día feriado se abona como si fuera un día normal de trabajo, es decir, se paga el salario correspondiente a la jornada. Si el empleado trabaja: el empleador debe pagar la remuneración normal del día con un recargo del 100%. Esto significa que se paga el doble de lo que correspondería a una jornada habitual.

Días no laborables