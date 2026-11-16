Quién sería el único fallecido de la explosión en Remedios de Escalada: el desesperado reclamo de la familia

Se realizan pericias en la zona para determinar qué ocurrió el viernes por la mañana cuando explotó un caño de gas.

Una gravísima explosión de un caño de gas se produjo durante la mañana del viernes en Remedios de Escalada, partido de Lanús. Según la información oficial se registraron 30 heridos y una víctima fatal. Con el paso de las horas se avanzó en la investigación pero todavía hay incertidumbre sobre la identidad de la víctima.

Por el momento, los investigadores se encuentran esperando los resultados de la autopsia para identificar al fallecido, mientras continúa la búsqueda de un hombre denunciado como desaparecido.

Incluso, este lunes los vecinos realizarán una marcha para reclamar que todavía sienten olor a gas y que se esclarezcan las responsabilidades.

Quién sería la única víctima fatal de la explosión

La víctima fatal indicaron que podría ser Marcelo García, uno de los operarios de Metrogas que estuvo al momento de la explosión. Su familia reveló que hasta el momento nadie le da una respuesta de su paradero, aunque este domingo les tomaron muestras de ADN para determinar si el cuerpo hallado corresponde al trabajador.

"Me dicen que hay un 99% de posibilidades de que sea él, pero si el cuerpo está carbonizado, no lo pueden identificar tan fácilmente", manifestó Belén, una de sus familiares en diálogo con La Nación. Por el momento, sigue desaparecido.

La posibilidad de que el cuerpo hallado corresponda al trabajador profundizó la preocupación entre sus seres queridos. "Sale en las noticias que está muerto, pero nosotros no sabemos nada porque ni la fiscalía ni nadie nos dice nada. Si no se puede reconocer el cuerpo, que hagan un ADN. No nos pueden tener así", indicó Margarita Macre, familiar político del operario, antes de que se concretara la toma de muestras.

"Queremos saber si Marcelo está vivo o no", reiteró Macre, con la voz quebrada.

El municipio de Lanús será querellante en la causa de la explosión

A través de un comunicado, el Gobierno local informó que se presentará como querellante en la causa por el incumplimiento de los protocolos de emergencia por parte de Metrogas.

Según revelaron, el personal informó la rotura al servicio interno de la distribuidora en lugar de comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia, lo que provocó la pérdida de tiempo valioso para evacuar la zona. Como parte de la investigación, la Fiscalía ordenó la demora de dos directivos de la empresa proveedora de gas.

Por otra parte, revelaron que brindarán una ayuda económica extraordinaria e inmediata para los vecinos, como también la eximición de Tasas Municipales a los locales afectados y el envío de un proyecto de ley a la Legislatura provincial para eximir del pago de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patente a los damnificados.

Aclararon por otra parte que los peritajes en el epicentro de la explosión podrían extenderse hasta el viernes. Una vez que la Justicia lo autorice, comenzarán las tareas de demolición en la esquina afectada.

Desde Metrogas indicaron a través de un comunicado que "durante este domingo, las autoridades redujeron a 100 metros a la redonda el área que permanece interdicta. Esta medida permite que los equipos de la compañía puedan avanzar con los trabajos y ampliar progresivamente la cantidad de hogares con suministro restablecido".

Según indicó la empresa, algunos de los vecinos afectados por el incidente ya comenzaron desde ayer a regresar paulatinamente a sus hogares.