Aguinaldo de diciembre 2026: ¿a partir de qué fecha se empieza a pagar el SAC de fin de año y cuál es el día límite, según la ley?

La Ley estipula una fecha de pago precisa para que se efectivice el aguinaldo de diciembre de 2026 . ¿Cuándo es?

Aguinaldo de diciembre 2026: ¿a partir de qué fecha se empieza a pagar el SAC de fin de año?

Millones de trabajadores del sector público y privado, empleados domésticos y jubilados y pensionados de la Anses , entre otros, perciben el aguinaldo , cuyo pago suele desdoblarse en dos períodos a lo largo del año. Al respecto, la Ley de Contrato de Trabajo estipula una fecha de pago precisa para que se efectivice el aguinaldo de diciembre de 2026 . ¿Cuándo debe pagarse?

Según esta Ley (20.744), que establece el derecho a la percepción del Sueldo Anual Complementario (SAC) , el trabajador recibirá el 50 por ciento del salario mensual más alto tomando como referencia el segundo semestre del año. Así, sobre el mejor sueldo bruto, y tras los descuentos aplicados por conceptos como jubilación u obra social, entre otros, se puede establecer el importe neto de cada medio aguinaldo .

La Ley de Contrato de Trabajo establece que el aguinaldo de diciembre de 2026 se pagará a partir del viernes 18 de diciembre . La Ley estipula que ese plazo podría extenderse hasta cuatro (4) días hábiles.

En concepto de aguinaldo, el trabajador recibirá el 50 por ciento del salario mensual más alto tomando como referencia el segundo semestre del año.

Según el artículo 1 de la ley 20.744, el sueldo anual complementario será abonado en dos (2) cuotas: la primera de ellas con vencimiento el 30 de junio y la segunda con vencimiento el 18 de diciembre de cada año.

El texto de la ley añade que el importe a abonar en cada semestre será liquidado sobre el cálculo del cincuenta por ciento (50%) de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los dos (2) semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año.

Por otra parte, se señala que a fin de determinar la segunda cuota del sueldo anual complementario, el empleador debe estimar el salario correspondiente al mes de diciembre. Si dicha estimación no coincidiere con el salario efectivamente devengado, se procederá a recalcular la segunda cuota del sueldo anual complementario. Y agrega que la diferencia que resultare entre la cuota devengada y la cuota abonada el 18 de diciembre se integrará al salario del mes de diciembre.

Asimismo, algunos convenios colectivos de trabajo pueden establecer el fraccionamiento de los períodos del pago del SAC siempre y cuando no excedan los tres períodos en un año calendario. Así, y como excepción, el aguinaldo puede hasta percibirse en tres cuotas.

La ley de reforma laboral que se aprobó en 2026 no incluyó modificaciones sobre la forma ni la periodicidad del pago del aguinaldo. En consecuencia, el pago del aguinaldo de diciembre de 2026 continuará pagándose como hasta fines de 2025. La reforma laboral tampoco incorpora cambios en el carácter obligatorio de su pago por parte de los empleadores.

¿Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre de 2026?

Para calcular el aguinaldo de diciembre de 2026 es preciso considerar el mejor sueldo del segundo semestre del año en curso y dividir ese importe por dos. Luego, volver a dividir por 6 y luego multiplicarlo por los meses trabajados.

Claro que también existe otra opción para calcular el aguinaldo: consiste en tomar como referencia el 50 por ciento de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador dentro del segundo semestre del año..

Además, para establecer con precisión el importe que se percibirá en concepto de Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo, es importante saber que el empleador considerará ítems como las horas extras; comisiones; otras remuneraciones variables; el rubro a cuanta de futuros aumentos. Y no así, por ejemplo, las sumas no remunerativas como bonos o gratificaciones otorgadas por única vez.

¿Cuándo se instauró el aguinaldo en la Argentina?

A fines de 1945, un decreto estableció la creación del aguinaldo para toda la República Argentina. Bajo la presidencia del gobierno militar de Edelmiro Farrell, se fijó entonces el Sueldo Anual Complementario (SAC), en cuya creación tuvo una destacada participación Juan Domingo Perón, por entonces vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión.