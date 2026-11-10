¿Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2026?: cuál es la fecha límite y cómo se calcula

Los trabajadores en relación de dependencia recibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario.

En el mes de diciembre los trabajadores en relación de dependencia y los jubilados cobrarán la segunda cuota del aguinaldo.

La llegada de diciembre marca el inicio de las consultas sobre el aguinaldo 2026 , uno de los ingresos más esperados por los trabajadores en relación de dependencia. La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) tiene una fecha límite de pago establecida por la legislación argentina.

El beneficio se abona en dos cuotas a lo largo del año: la primera durante junio y la segunda en diciembre. Para determinar cuánto corresponde cobrar, se toma como referencia la remuneración mensual más alta percibida durante el semestre.

Para determinar el monto, se debe tomar como referencia la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto durante el semestre comprendido entre julio y diciembre, y calcular el 50% de ese importe.

Esto significa que el aguinaldo no corresponde necesariamente a la mitad del último sueldo cobrado, sino a la mitad del salario mensual más alto del período. Por eso, el monto puede variar de un trabajador a otro, según sus ingresos durante los últimos seis meses.

Cuándo se debe pagar el aguinaldo de diciembre 2026

La legislación argentina establece dos fechas anuales para el pago del Sueldo Anual Complementario. Según el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo, la primera cuota vence el 30 de junio y la segunda, el 18 de diciembre de cada año.

De esta manera, para el segundo medio aguinaldo de 2026, los empleadores deberán realizar la liquidación correspondiente con vencimiento el viernes 18 de diciembre.

La norma también contempla una particularidad para el cálculo de esta segunda cuota: como el semestre todavía está en curso al momento de la liquidación, el empleador debe estimar el salario correspondiente al mes de diciembre.

Si esa estimación no coincide con la remuneración que finalmente percibe el trabajador, se debe recalcular el importe del aguinaldo. La diferencia entre lo que correspondía cobrar y lo que se pagó el 18 de diciembre deberá incorporarse al salario de ese mismo mes.

El aguinaldo de diciembre llega unos días antes de las Fiestas de Fin de Año.

El período que se toma como referencia para esta liquidación comprende los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Qué conceptos se incluyen en el cálculo del aguinaldo y cuáles quedan excluidos

Los componentes que se contemplan dentro del Sueldo Complementario se cuentan:

Sueldo básico.

Antigüedad.

Presentismo.

Comisiones habituales.

Horas extra regulares.

Adicionales remunerativos propios del convenio.

Los componentes que no forman parte del cálculo del aguinaldo son los siguientes:

Bonos no remunerativos.

Premios extraordinarios.

Viáticos no remunerativos.

Asignaciones familiares.

Gratificaciones excepcionales.

Cualquier suma que figure como “no remunerativa”.

Qué trabajadores recibirán aguinaldo

Los trabajadores que están habilitados para recibir el aguinaldo de junio son:

Trabajadores en relación de dependencia (sector público o privado).

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)..

No recibirán ningún pago extra estos grupos: