En la Santa Misa en Palermo se vio una carpa exclusiva para famosos, empresarios y políticos con un ostentoso catering. Jorge Macri justificó la instalación.

Polémica por carpas VIP en la misa del Papa León XIV para famosos y políticos: "Las medialunas estuvieron de más".

Gran polémica se generó tras la multitudinaria misa que realizó el P apa León XIV en el Monumento a los Españoles en Palermo, tras conocerse a través de redes sociales la presencia de una carpa VIP para famosos, empresarios y políticos con un catering de lujo.

El episodio reveló ciertos privilegios a una minoría, mientras cientos de fieles, sacerdotes, monjas y voluntario permanecieron a la interperie. Entre las figuras que aparecieron Yanina Latorre, Analía Franchín, Carolina "Pampita" Ardohain, Valeria Mazza, Florencia de la V, Zulemita Menem. entre otras personalidades.

Según reveló La Nación, las invitaciones fueron realizadas por el gobierno porteño y también algunos recibieron una "guía para invitados especiales", de la Dirección de Ceremonial y Protocolo de la Ciudad de Buenos Aires, que incluía las indicaciones sobre vestimenta y acceso para la misa.

Frente a la oleada de críticas que recibió esta instalación a través de redes sociales, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, minimizó el problema, aunque admitió que hubo algunos 'excesos' en el catering que se sirvió.

"Revisando todo lo que se hizo, en un evento tan grande, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más. Pero tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea", dijo en Radio La Red.

"Mi invitación viene de parte de Jorge Macri y Belén Ludueña"

En su justificación, Macri indicó que se trató de un "evento excepcional" y por eso tomaron la decisión de poner varias carpas para los miembros de la iglesia católica y para los trabajadores, quienes debían estar allí varias horas antes en el lugar porque se cerraba el acceso.

Aunque "hay protocolos" para el recibimiento de autoridades y diplomáticos entre otros, no es habitual que famosos se encuentren en estos espacios como tampoco para funcionarios, según indicaron fuentes que están al tanto de la organización de los actos vinculados a la Iglesia Católica a La Nación.

Todo esto se conoce a través de las redes sociales de las personalides e influencers, que dieron pistas sobre la organización.

Yanina Latorre, una de las invitadas VIP, contó que fue invitada por el gobierno porteño: "Mi invitación viene de parte de Jorge Macri y Belén Ludueña, está firmada por Jorge y Belén", dijo en la radio El Observador.

La esposa del jefe de gabinete porteño, María Belén Ludueña, limitó los comentarios de su cuenta de Instagram luego de recibir cientos de críticas al conocer que estuvo presente en la carpa vip.

"Hay momentos que se guardan por siempre en el corazón. Hoy, como mamá y como mujer de fe, viví uno de ellos", escribió la periodista en un posteo compartido con Macri.

"Gracias, Santo Padre, por su calidez y por traer un mensaje de fe, amor y esperanza a todos los argentinos", concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María Belén Ludueña (@mariabelenluduena)

"Para todos tendría que ser igualdad. Sos una más acomodada, cuánta gente quisiera tenerlo así de cerca"; "Es una pena lo que hicieron con la carpa vip. Me extraña que siendo tan creyente te hayas prestado a todo este show, lamentable"; "Vergonzo lo de la carpa", fueron algunos de los comentarios que recibió en su posteo.

El pedido de información que presentó un diputado por las carpas VIP

El diputado Esteban Paulón publicó en sus redes sociales que presentó un proyecto de resolución con un pedido de informes a la secretaria de Presidencia, Karina Milei y al canciller Pablo Quirno sobre las invitaciones VIP y, asimismo, sobre los costos del montaje y catering.

"En el Gobierno nacional y el de la Ciudad no entendieron absolutamente nada de lo que significaba la llegada de León XIV al país ni su mensaje", posteó el legislador nacional en su cuentade X. Y agregó: "¿Quién los invitó, con qué criterio y, sobre todo, quién pagó este chiste?".

DE PRIVILEGIOS, FARISEOS, NEGOCIADOS Y VERGÜENZA



Armaron un sector VIP con catering para famosos y dejaron afuera a cientos de periodistas que ya estaban acreditados para cubrir la visita del Papa.



En el gobierno nacional y el de la ciudad no entendieron absolutamente nada de… pic.twitter.com/tVh7WlePjj — EstebanPaulon (@EstebanPaulon) November 9, 2026

La contratación de la empresa DF Entertainment como organizadora de las carpas –las hubo para autoridades, obispos y prensa– corrió a cuenta de la Jefatura de Gabinete de la Nación, a cargo de Diego Santilli.

Tuvo un costo de 8.690 millones de pesos, y comprendió la producción integral y coordinación general de la misa ante el Monumento de los Españoles, así como la vigilia que se realizará esta noche con los jóvenes.