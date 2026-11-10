Quiénes compartirán un almuerzo con el Papa León XIV en Córdoba: el menu especial que lo espera

El Sumo Pontífice llegó a Córdoba donde hay casi un millón de fieles. Su almuerzo tendrá una mesa que remite la austeridad y sencillez.

A las 15.15 tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

Alrededor de un millón de fieles esperaron al Papa León XIV en su llegada a Córdoba , donde brindará una multitudinaria misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) a las 10 horas comience para luego seguir con una cargada agenda por la tarde.

A las 15.15 tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Y las 16.15 horas volverá a Buenos Aires y por la noche participará de una vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.

En las últimas horas, se conoció con quién compartirá un especial almuerzo durante su estadía. Según reveló al diario La Voz el padre Javier Verdenelli, responsable del área de Liturgia de la Arquidiócesis de Córdoba, será una mesa chica de cuatro invitados.

León XIV celebrará una misa en Córdoba el 10 de noviembre, dentro de su visita a la Argentina (Foto: Reuters / Yara Nardi)

Este almuerzo será compartido con el cardenal y arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi; el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; y sus dos secretarios.

"Los lugares están dispuestos y eso se dijo desde el primer momento. Nosotros recibimos esa información desde el primer momento: el almuerzo es para cinco personas y nadie más", sostuvo Verdenelli al ser consultado si más personas podrían sumarse.

"Son momentos que el Papa realmente tiene para sí mismo, porque después todo lo demás está muy expuesto a las cámaras y a la gente que también lo quiere saludar y estar cerca", agregó.

Cuál será el menú del almuerzo que tendrá el Papa León XIV en Córdoba

También se conoció cuál será el menú que podrá degustar el líder de la Iglesia Católica: hongos de Calamuchita, quesillo artesanal y lomo.

La entrada será un quesillo artesanal, elaborado por Ramona Casas de Villa del Totoral. El plato principal será una base de lomo acompañando con hongos del Valle de Calamuchita.

Para conseguir la materia prima del quesillo, un productor trasladó leche desde un tambo de La Puerta a Totoral, a 100 kilómetros de distancia, ya que las vacas de la zona no contaban con producción suficiente.

De postre, León XIV podrá degustar de un tradicional volcán de dulce de leche. La mesa contará además con agua, vino y jugo de naranja exprimido, una de las bebidas que habitualmente prefiere el Pontífice.

El pan fresco también tendrá procedencia cordobesa. Será elaborado por una panadería de Malagueño, que deberá entregarlo a las cuatro de la mañana para garantizar su frescura durante el almuerzo. "El hombre estaba emocionado porque el Papa coma su pan", contó Claudia Ferrer, integrante del equipo organizador, a medios locales.

Una mesa que remite la austeridad y sencillez

La organización eligió una presentación sencilla para el almuerzo. La decisión responde al criterio de austeridad y sencillez promovido por el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi.

La mesa tendrá vajilla blanca con un delicado detalle plateado, cubiertos tradicionales y arreglos florales discretos.

Como el Arzobispado no tenía suficientes elementos para recibir al Pontífice y a su comitiva, particulares donaron los platos y la mantelería. Una vez finalizado el almuerzo, tanto la vajilla como los demás elementos quedarán como patrimonio permanente de la sede eclesiástica, indicó La Voz.

"Creo que el mensaje más importante es que la Iglesia somos todos, y esto ya lo estamos viviendo en la previa, con cada persona que de forma desinteresada y anónima se pone a disposición", remarcó Ferrer.

Por su parte, el séquito papal tendrá disponible un servicio de buffet, adaptado a los breves momentos de descanso que permita la agenda.