Lucas Castelli participó de un encuentro con el papa León XIV en la UCA y destacó el rol de Neuquén

El ministro de Trabajo y Desarrollo Humano formó parte de la jornada realizada en la Ciudad de Buenos Aires, que reunió a representantes de distintos sectores.

El ministro de Trabajo y Desarrollo Humano de Neuquén, Lucas Castelli , dijo presente este lunes en una jornada de fuerte tono institucional y humano realizada en la sede de la Pontificia Universidad Católica Argentina ( UCA ), en la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco se llevó adelante un importante encuentro que contó con la participación central del papa León XIV , quien compartió un espacio de charla con referentes de distintos sectores del ámbito laboral de todo el país.

La convocatoria, impulsada por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, se pensó desde el arranque como un punto de encuentro sincero para reflexionar y cruzar miradas sobre el momento complejo que le toca atravesar a la Argentina. El foco estuvo puesto en la necesidad de repensar las oportunidades de progreso y el lugar clave que ocupa el empleo a la hora de edificar una comunidad más justa y equitativa.

Luego del evento, Castelli valoró la posibilidad de estar en la capital y destacó “la importancia de participar de esta jornada y de poder llevar la mirada de Neuquén a un espacio de estas características”. En ese mismo sentido, el funcionario neuquino remarcó el peso que tiene la región en la agenda del país y expresó que “es un verdadero orgullo representar a una provincia que tiene un papel tan estratégico para el desarrollo nacional”.

El valor del trabajo y el bien común

A lo largo de su mensaje, el papa León XIV trajo a colación una conocida reflexión del papa Francisco sobre lo que significa el empleo en la cotidianeidad de las personas. En su intervención, el Santo Padre recordó que, tal como planteaba su antecesor, “el trabajo no es solamente una manera de ganarse el sustento, sino también una oportunidad para crecer, construir vínculos, compartir lo que cada uno sabe hacer y sentirse parte de una comunidad”.

Siguiendo esa idea, remarcó la urgencia de alcanzar un equilibrio justo entre la mirada de la economía, las decisiones de los empresarios y las necesidades reales que tienen los trabajadores y sus familias en el día a día. Además, lanzó un pedido para dejar de lado el individualismo y poner siempre el bien común por delante, entendiendo que la única forma de que una sociedad crezca es incluyendo a todas las personas sin distinción.

Diálogo, empatía y la mirada en la gente

Inspirado en esas palabras, el ministro neuquino hizo hincapié en “la importancia de recuperar el diálogo, aprender a respetar las diferencias y encontrar puntos en común para construir el país que queremos”. A su vez, Castelli remarcó que resulta indispensable que “las decisiones económicas y las políticas de desarrollo tengan siempre en cuenta a las familias, a los jóvenes y a todos aquellos que día a día le ponen el pecho y hacen un esfuerzo enorme por salir adelante”.

Para cerrar, el titular de la cartera de Trabajo de la provincia se mostró entusiasmado con lo compartido en la UCA y dejó una frase contundente sobre la meta que debe guiar a la gestión: “Me llevo el mensaje principal de que el acceso al trabajo tiene que estar en el centro de cualquier política pública”, concluyó.