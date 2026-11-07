Crisis en Paraguay: imputaron al expresidente Santiago Peña y solicitaron la prisión preventiva

La Fiscalía ordenó la detención por la presunta "comisión de hechos punibles de lesión de confianza" en el caso Ueno Bank que afecta a millones de paraguayos.

El Ministerio Público de Paraguay imputó este sábado al expresidente Santiago Peña, en el marco de la investigación por el cierre del Ueno Bank, del cual había sido accionista, por los presuntos delitos de "lesión de confianza y administración en provecho propio".

La fiscalía también pidió la prisión preventiva y la inhibición de bienes del exmandatario, con alcance al ex titular del Banco Central de Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, quien también fue arrestado. De todas maneras, ambos se ampararon en su derecho y se abstuvieron de declarar; sin embargo, esto no constituye una aceptación de los delitos que les imputan.

De acuerdo con la presentación de la fiscalía, Peña fue imputado por "lesión de confianza y administración en provecho propio", dos figuras penales que forman parte de la investigación sobre Ueno Bank, mientras que en el caso de Carvallo, la acusación es más amplia, ya que le atribuyeron los presuntos delitos de "lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso".

El presidente de Paraguay pidió 72 horas para preparar su defensa en el juicio político. (Foto: Europa Press).

Según el MPF, los agentes fiscales Christian Manuel Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco, Silvia Margarita González Vester y Ruth Karina Benítez, integrantes del equipo fiscal interviniente en las causas relacionadas con el caso Ueno Bank, ordenaron la detención de Santiago Peña Palacios y Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en el marco de la causa penal n.º 92/2026, por la presunta comisión de hechos punibles de lesión de confianza y otros.

Según la disposición fiscal, Santiago Peña Palacios deberá permanecer detenido en su domicilio hasta ser puesto a disposición del Ministerio Público, en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Destitución de Peña

Luego del cierre de esa entidad bancaria, una de las más importantes del país, Peña fue destituído y este sábado debió presentarse ante la Justicia para hacer su descargo.

Peña llegó a la sede de la Fiscalía General del Estado, en Asunción, apenas horas después de que se ejecutara una orden de detención en su contra, lo hizo a bordo de un auto oscuro y acompañado por una reducida escolta policial. El expresidente se dirigió a las oficinas judiciales para brindar su primera declaración indagatoria asistido por su abogado defensor, Ricardo Preda, quien adelantó públicamente el argumento central: que su cliente no es responsable directo de las colocaciones financieras.

En los alrededores del edificio fiscal se había congregado un pequeño grupo de ciudadanos, quienes aguardaba el arribo del ex jefe de Estado. Por rigurosas razones de seguridad, las autoridades modificaron a último momento el lugar de la comparecencia, por lo que la declaración, que inicialmente iba a realizarse en la sede ordinaria de la UDEA, fue trasladada al edificio principal de la Fiscalía General del Estado, ubicado en el microcentro asunceno.

La caída de Peña como mandatario se precipitó el viernes cuando el Senado de Paraguay aprobó por unanimidad su destitución a través de un juicio político, lo que lo despojó de los fueros constitucionales. Tras su remoción, la sucesión presidencial recayó en el hasta entonces vicepresidente, Pedro Alliana, quien juró de inmediato.