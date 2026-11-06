Vista Alegre: apareció el intendente José Asaad y repudió la toma municipal de ATE

El gremio inició la medida de fuerza por un reclamo salarial de dos empleadas municipales. El jefe comunal pide una conciliación obligatoria.

El intendente de Vista Alegre, José Asaad, repudió la toma de la Municipalidad por parte del gremio ATE . A través de un mensaje público, aclaró la situación salarial que originó el conflicto e hizo un llamado al secretario general del gremio, Carlos Quintriqueo, y a la secretaría de Trabajo de la provincia para que intervengan y permitan el funcionamiento normal de las oficinas municipales.

A través de un video que publicó en su perfil oficial en redes sociales, Asaad aclaró que su gobierno está abierto al diálogo y consideró que los conflictos deben resolverse en una mesa de negociación y no en una toma de una institución pública como la Municipalidad.

"Quiero manifestar mi rechazo a la toma de la Municipalidad por parte de ATE. Es una institución que pertenece a todos los vecinos de Vista Alegre, por eso sus puertas deben estar abiertas para el contribuyente que quiere realizar sus trámites, para los vecinos y para sus trabajadres que quieren realizar sus tareas", aseguró.

En su mensaje, responsabilizó a los dirigentes gremiales de cualquier daño que sufra el edificio municipal y aclaró que no permitirá que se naturalice este método de protesta, que afecta tanto a los vecinos de Vista Alegre como a los propios trabajadores del Estado local.

El intendente aclaró que los referentes gremiales fueron convocados a una reunión por parte del Municipio, pese a que luego declararon públicamente que no habían sido llamados a negociar.

"El sindicato ATE había sido convocado el jueves a las 10 para abordar esta situación y otros temas de su relación laboral", dijo y aclaró: "A las 8.30 el delegado de ATE comunicó a nuestra secretaria de gobierno que suspendía la reunión. En esa franja horaria se produjo la toma de la Municipalidad".

"No se puede sostener que no hubo voluntad de diálogo de nuestra parte. Las diferencias deben resolverse en una mesa de negociación y no en una ocupación", afirmó.

Desde el jueves por la mañana, la Municipalidad de Vista Alegre sigue tomada, lo que impide el desarrollo de las actividades rutinarias de la institución, Asaad consideró que se trata de una acción desmedida para el reclamo que llevan adelante los referentes gremiales.

El origen del conflicto: un adicional de dos empleadas

El jefe comunal dio detalles de los hechos que originaron la toma de la Municipalidad y aclaró que en redes sociales circula información falsa con respecto al reclamo salarial de dos empleadas.

"Quiero desmentir una información que circula en redes de que el Municipio no le pagó el sueldo a las trabajadoras", dijo y agregó: "A las dos se le pagó el sueldo, lo que dejó de liquidarse fue un adicional que representa el 45% del sueldo básico y que estaba ligado a funciones específicas que ambas desarrollaban en el área de Finanzas".

La Municipalidad de Vista Alegre está a cargo de José "Turco" Asaad.

Y continuó: "Ese adicional no se otorga por el simple hecho de concurrir a trabajar sino por funciones y responsabilidades específicas. Cuando dejaron de cumlir esas funciones, se les ofreció una reubicación en la estructura municipal".

"Al no aceptar esa propuesta, quedaron a disposición de la Municipalidad en sus domicilios", dijo y agregó que, pese a no seguir cumpliendo estas funciones, en septiembre se les pagó ese adicional, que dejó de liquidarse en octubre. A partir de esa instancia, se inició el conflicto.

El pedido de intervención

Asaad recordó que nunca se le dejó de pagar el sueldo a ningún trabajador municipal. En su mensaje en redes sociales, convocó a la dirigencia del gremio ATE y al gobierno provincial a intervenir en el conflicto para que vuelvan a abrirse las puertas de la Municipalidad.

"Hago un llamado público al secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, para que intervenga, analice y revea estas medidas", dijo y agregó: "Consideramos que es una medida fuera de lugar, que no se relaciona con un reclamo puntual de derechos laboral".

El intendente de Vista Alegre José "El Turco" Asaad.

Aseguró que la medida "responde a una decisión del delegado regional y no encontramos justificación; no conduce a ninguna solución y sólo perjudica a los vecinos de Vista Alegre".

Y también solicitó a la Secretaría de Trabajo que convoquen a una instancia de conciliación obligatoria para garantizar el funcionamiento del Municipio. "Como intendente tengo la responsabilidad y la obligación de cuidar el patrimonio municipal, garantizar el funcionamiento de las dependecias y que los servicios lleguen a cada vecino", afirmó.