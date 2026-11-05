La semana próxima se conocerá el veredicto en la causa que involucra al secretario general de ATE Chubut, Guillermo Quiroga. Alegatos finales.

Juicio al sindicalista: el fiscal hundió a los testigos de la defensa y calculó un desfalco de 400 millones.

La jueza Karina Breckle deberá dar el próximo miércoles 11 de noviembre el veredicto en el juicio contra Guillermo Quiroga, el secretario general de la Asociación de Trabajadores el Estado (ATE) de Chubut, a quien se acusa de haber desviado a cuentas propias fondos millonarios pertenecientes al sindicato.

En el alegato final realizado en los Tribunales de Rawson, el fiscal general jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE-DAP), Lucas Papini, solicitó que Quiroga sea declarado penalmente responsable del delito de administración fraudulenta, en carácter de autor.

Papini estimó que los fondos que el dirigente sindical giró de la cuenta de ATE a cuentas propias, sin haber rendido nunca esos movimientos, equivaldrían actualmente a más de 400 millones de pesos.

Para el fiscal, ese es el monto que proviene de actualizar los $22.765.769 que, entre 2019 y 2023, Quiroga traspasó del gremio a su usufructo personal.

La hipótesis de la Fiscalía fue compartida por las dos querellas representantes de afiliados y ex directivos de ATE que acusaron a Quiroga.

Guillermo Quiroga, secretario general de ATE Chubut.

Según quedó acreditado en el debate oral, el dinero provenía de las cuotas que el Estado descontaba a los trabajadores y depositaba en la cuenta institucional de ATE en el Banco del Chubut.

De esa cuenta salieron los más de 22 millones que pasaron a cuentas personales del acusado y -siempre en base a la pericia contable- se utilizaron para pagar resúmenes de tarjetas de crédito, muebles, una membresía en un exclusivo club deportivo, viajes al exterior y transferencias a sus hijos.

La fiscalía expuso además que los ingresos declarados por Quiroga en el período que fue de agosto de 2019 hasta mayo de 2023 fueron muy inferiores a sus gastos.

En ese lapso, los ingresos legítimos del sindicalista imputado fueron de $13.325.936, provenientes de su empleo en el Estado chubutense, ya que gozaba de licencia gremial y no percibía remuneración alguna por sus funciones de secretario general de ATE.

Al mismo tiempo, sus gastos alcanzaron el monto de $30.338.917. Papini subrayó que la diferencia ($17.012.981) es coherente con los fondos faltantes del gremio.

"Ni un ministro cobraba eso"

En el lapso investigado, no se realizó ningún acto administrativo ni congreso provincial en el que se hubiera informado a los afiliados a ATE acerca del destino de su dinero, a pesar de que el estatuto sindical exige que eso se haga una vez por año.

El fiscal Papini, asimismo, cuestionó la veracidad de testigos presentados por la defensa de Guillermo Quiroga que sostuvieron que parte de los fondos faltantes en realidad habrían sido empleados por el secretario general para que ATE les diera un ingreso a trabajadores que no estaban cobrando sus haberes.

Estos testigos afirmaron que Quiroga les pagaba 700 mil pesos mensuales en las ocasiones en que no cobraban sus sueldos como auxiliares de educación.

Papini consideró imposible que se otorgaran montos semejantes -posiblemente, necesarios para justificar los enormes faltantes- y explicó que “en 2019, ni siquiera un ministro percibía un salario de esa magnitud”.

Además, sostuvo que la defensa no aportó pruebas capaces de refutar la hipótesis de la Fiscalía ni de cuestionar los elementos reunidos por la investigación.

La semana próxima, la jueza de Rawson deberá resolver la situación procesal de Quiroga, a quien se le endilga el delito de administración fraudulenta establecido por el artículo 173 inciso 7° del Código Penal.