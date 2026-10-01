La resolución inicial fue anulada por un tribunal superior. El imputado se cruzó de carril y chocó de frente con la moto en la que iban las víctimas.

Atropelló y mató a dos personas y lo habían condenado a pagar una multa en cuotas: cuál fue el nuevo fallo.

La Justicia de Chubut condenó por el delito de homicidio culposo agravado a Elián Alberto Saucedo, un hombre que en 2023, circulando en contramano, atropelló con su auto y mató a dos personas que iban en moto, en la Ruta Provincial N° 25, a unos seis kilómetros de la ciudad de Rawson .

El fallo por la muerte de Alexis Rojas y Cristian Ramos es el segundo que recae sobre Saucedo.

En marzo de 2025, la jueza de Garantías Karina Breckle había acordado con la defensa del imputado la suspensión del juicio a cambio de una compensación económica para las familias de ambas víctimas, consistente en el pago de 36 mensualidades de $200.000 a cada una.

Este fallo fue dejado sin efecto por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, que ordenó un nuevo juicio.

Ahora, la jueza Eve Ponce condenó a Saucedo quien, de todos modos, no irá preso.

Chubut: Saucedo atropelló y mató a dos personas tras cruzarse de carril en la Ruta 25.

La pena impuesta por la jueza penal de Rawson fue de tres años de prisión condicional, además de cinco años de inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo.

El condenado también deberá afrontar las costas del proceso judicial y presentarse cada tres meses en la Agencia de Supervisión de la ciudad de Trelew.

A la vez, tendrá que realizar un curso de manejo defensivo y completar una capacitación sobre seguridad vial.

Cómo fue el accidente en la Ruta 25

El caso juzgado ocurrió el 9 de noviembre de 2023, sobre la Ruta 25, a unos seis kilómetros del pórtico de ingreso a Rawson.

De acuerdo con lo que se estableció durante el juicio, el imputado invadió el carril contrario de manera temeraria para intentar una maniobra de sobrepaso.

De este modo provocó el impacto de frente contra los dos tripulantes de la motocicleta, que fallecieron a causa del choque.

Testigos que declararon en la causa indicaron que Saucedo, quien manejaba un Fiat Uno, se cruzó imprevistamente de carril para salir de una larga caravana en la que varios vehículos circulaban a velocidad lenta -unos 60 kilómetros por hora- y en la maniobra chocó de frente contra la moto en la que viajaban las víctimas.

El conductor de la moto, Alexis Rojas, perdió la vida en el acto.

Su acompañante, Cristian Ramos, fue trasladado al Hospital Zonal Adolfo Margara, de Trelew, y murió allí, tres horas más tarde.

Ambos llevaban puesto el casco en el momento del choque.

Por qué no se aplicó una pena mayor

Cuando se produjo la primera sentencia, que solo consistió en una reparación económica, la fiscal Janet Davies la impugnó aduciendo que la gravedad del hecho implicaba “un interés social en su resolución” y que era necesario “saber lo que ocurrió y que la sentencia sea un dictamen ejemplificador hacia la sociedad”.

Esta impugnación fue tomada por el máximo tribunal de la provincia de Chubut para disponer la reapertura de la causa.

Ahora, en la valoración de los hechos para definir la pena, Ponce consideró que no existía suficiente sustento probatorio para incorporar agravantes específicos que permitieran apartarse del mínimo previsto en la escala penal.