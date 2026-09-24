El ramal fue inaugurado en 1911 y lo cerró la dictadura. El plan es reabrirlo el próximo verano. Los recuerdos de "la última campana" en la estación.

Vio pasar el último tren en 1978 y ahora recibió la locomotora que lo reactivará: "Ya hay un tramo hecho".

Hace dos días, el martes 22 de septiembre, llegó a Santa Cruz la locomotora para reactivar el ferrocarril provincial que conectaba Puerto Deseado y Las Heras y dejó de funcionar en 1978.

La máquina fue recibida en Jaramillo, uno de los dos pueblos cuyas estaciones están incluidas en el primer tramo (Fitz Roy-Jaramillo) por donde el tren volverá a circular.

Entre los vecinos de la localidad -en la que viven unos 500 habitantes- que participaron del acto junto con el gobernador Claudio Vidal, estuvo Justo Héctor González, un hombre de 77 años que en febrero de 1978 vio pasar el último tren.

“Estaba en la estación. El jefe de la estación, Héctor Grant, fue quien tocó la última campana”, le contó González al diario La Nación.

“Tocó la campana y me miró y me dijo: ‘Se nos fue el tren’”, agregó.

Jaramillo será una de las cabeceras del tren turístico.

Justo tenía, en ese momento, 29 años y había pasado gran parte de su infancia y juventud frente a la estación, en el Hotel Argentino, que era de sus padres.

Un tren que fue clave para Santa Cruz

El servicio entre Puerto Deseado y Las Heras funcionó entre 1911 y 1978, con servicios de pasajeros y, fundamentalmente, de cargas desde el muelle de Puerto Deseado a la 18 estaciones y paradas que llegó a tener, y también de las estancias ganaderas hacia el puerto.

“El tren trabajaba mucho con la lana. Llegaban los arreos de ovejas de los campos de la zona, que eran de 1.200, 1.500 animales, y se los embarcaba en jaula hasta Puerto Deseado”, explicó el jaramillense.

La actividad hidrocarburífera también utilizaba los vagones de carga. “El tren también empezó a trabajar en los años 60 trasladando los caños petroleros, para perforación, desde Deseado a Pico Truncado y Las Heras”, precisó González, y agregó: “Fue un furor, un movimiento terrible”.

La locomotora fue llevada por ruta desde Córdoba hasta Buenos Aires y de allí a Santa Cruz.

“Cuando yo era más chico -completó-, se traía plomo molido desde Chile Chico, Chile, en camiones hasta Las Heras, y desde allí se embarcaba a Deseado”.

La estación Jaramillo es una de los mejor conservadas de la línea que, en una primera etapa, tendrá parada allí y en Fitz Roy y, en la siguiente, sumará otras siete.

En el edificio de la estación, el municipio desarrolló el Museo “Facón Grande”, en el que se reconstruyen las huelgas rurales de la Patagonia Rebelde, incluyendo el fusilamiento de José Font, el obrero conocido como Facón Grande.

Los planes de reapertura progresiva

Para Justo González “va a costar mucho trabajo” recuperar el viejo ferrocarril.

“Fueron muchos años de abandono, 50 años de abandono en los rieles. Pero acá ya hay un tramo hecho, entre Jaramillo y Fitz Roy”, celebró.

En ese tramo, el Gobierno de Santa Cruz espera poder habilitar a principios de 2027 un tren turístico.

Mientras tanto, se trabaja en la posibilidad de utilizar posteriormente el ferrocarril para otras actividades, entre ellas el transporte de cargas, como era un siglo atrás.

El trazado completo del ferrocarril tiene las cabeceras en Puerto Deseado y Colonia Las Heras y, entre ellas, las estaciones Tellier, Fitz Roy, Jaramillo, Minerales, Pico Truncado, Koluel Kakye y Piedra Clavada.