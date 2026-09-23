Un informe da cuenta de desprendimientos frecuentes, ligados al mismo fenómeno que podría provocar un evento similar al desastre de Nepal. El video de un caso reciente.

Derrumbes en la alta montaña, otro riesgo en El Chaltén por el retroceso de los glaciares.

Un reciente informe confirma los desprendimientos de roca registrados durante el verano 2025/2026 en el macizo de El Chaltén, la villa turística cordillerana ubicada en una zona protegida de Santa Cruz .

Los datos fueron publicados por el American Alpine Journal y dan cuenta de caídas de roca en seis sectores del macizo, vinculadas al retroceso de los glaciares y la degradación del permafrost .

El trabajo agrega que no fueron hechos aislados, sino que responden al mismo fenómeno que expone a la llamada “capital nacional del trekking” al riesgo de un evento similar al del reciente desastre de Nepal.

El relevamiento en Santa Cruz

El relevamiento al que tuvo acceso Ahora Calafate se titula "El Chaltén Summary, 2025-2026" y lo firma Rolando Garibotti, un guía y montañista de larga trayectoria en la región y que publicó un libro considerado como una extensa base técnica e histórica de la escalada patagónica.

El especialista documenta desde hace décadas de forma sistemática la actividad del macizo de un lugar de la Patagonia que convoca a montañistas de todo el mundo.

El nuevo balance identifica desprendimientos en Cerro Adela, El Mochito, Filo del Hombre Sentado, Aguja de la Silla, la cara oeste del Fitz Roy y el sector del Glaciar de los Tres.

Estruendos en la montaña

Al menos dos de esos episodios ya fueron noticia durante el último verano, en la temporada alta de escaladas y treking.

En enero, un montañista se encontraba en el Campamento Polacos cuando escuchó el estruendo de un desprendimiento en el Filo del Hombre Sentado, contrafuerte rocoso ubicado al noroeste del Fitz Roy, entre los glaciares Fitz Roy Norte y Torre.

Poco después, el hombre logró filmar un segundo colapso, de mayor magnitud, con una gran masa de roca precipitándose por la pared.

El 17 de febrero se produjo otro desprendimiento, esta vez desde la ladera norte del Cerro Adela, sobre el glaciar homónimo, próximo al Cerro Torre.

Guardaparques e integrantes de la Asociación Amigos del Parque Nacional Los Glaciares, que trabajaban en la zona, escucharon varios estruendos antes de identificar el punto del derrumbe.

¿Por qué se están cayendo las rocas?

El su balance, Garibotti vincula estos eventos con una combinación de degradación del permafrost y el retroceso glaciar.

La reducción del espesor de los glaciares hace que se pierda el soporte que el hielo ejercía sobre determinadas laderas.

Un importante derrumbe en Filo del Hombre Sentado fue noticia en enero de 2026.

El permafrost es terreno o roca que permanece congelado durante largos períodos y puede ocupar fracturas en alta montaña, contribuyendo a mantener unidos bloques de roca.

Cuando un glaciar pierde volumen o retrocede, quedan expuestas paredes que durante décadas o siglos estuvieron sostenidas parcialmente por el hielo.

La amenaza en el Cerro Solo

La relación entre el retroceso del hielo y la inestabilidad de las laderas también es estudiada científicamente en la zona.

Investigadores analizaron las pendientes del Cerro Solo y Techado Negro, en la cuenca del Glaciar Torre, y determinaron que la pérdida de masa, volumen y espesor del glaciar produce una relajación de las laderas que lo contienen, volviéndolas susceptibles a movimientos de remoción en masa.

Ese mismo trabajo aporta un dato de peso: entre 2022 y abril de 2024, la tasa de retroceso del Glaciar Torre se cuadruplicó respecto del período 2019-2022, con una pérdida estimada de 0,4 kilómetros cuadrados y un retroceso del frente de aproximadamente 645 metros.

Lo que más preocupa en El Chaltén

Ese estudio sobre el Cerro Solo es el mismo que se vincula con el riesgo de un fenómeno GLOF (inundación por desborde de un lago glacar) en la zona, donde un desprendimiento podría provocar el súbito desborde del río Fitz Roy, que atraviesa El Chaltén e inundarla súbitamente.

El Chaltén, en Santa Cruz.

Tras el desastre que ocasionó un fenómeno de esa naturaleza en Nepal, la difusión de esta información tuvo impacto en todo el país y generó reclamos de un plan de detección y evacuación para la población.

Los derrumbes que documenta ahora el nuevo balance en el macizo aparecen como otra consecuencia del calentamiento global sobre los glaciares patagónicos.

Derrumbes con y sin accidentes

En el informe de 2024-2025, el mismo organismo habían contabilizado siete accidentes graves por caída de rocas en las montañas del macizo, con fracturas, un traumatismo severo y tres rescates en la montaña con intervfgención de equipos externos.

El documento correspondiente al verano siguiente señala que, pese a los grandes desprendimientos registrados, hubo comparativamente pocos accidentes y ninguno fue fatal.

Por otra parte, aunque los desprendimientos se repiuten y alcanzan cierta magnitud, el nuevo balance tampoco justifica cierres de montañas como prevención a un problema que, en principio, no resulta por el momento tan acuciante como el de un GLOF.