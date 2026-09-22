Dejó a su hija encerrada en el auto para ir a un boliche: ya tenía antecedentes similares

La Policía de Río Gallegos rescató a una nena de siete años tras pasar tres horas atrapada en el vehículo. El padre la había dejado a las 2 de la mañana.

Dejó encerrada a su hija en el auto a las 2 AM y se fue al boliche: cuando lo encontraron se supo algo más.

Estacionó su auto en infracción, bloqueó la entrada a una estación de servicio y se fue al boliche. Pero eso estuvo lejos de ser lo peor de todo. Lo peor fue que, encerrada en el auto dejó a su hija dee siete años, que estuvo así durante tres horas hasta que la rescató la Policía de Río Gallegos, en Santa Cruz.

Además, después se supo que no es la primera vez que sucede algo así con el hombre responsable del aberrante episodio, y que hay un antecedente que involucró a otro de sus hijos.

El playero de una estación de servicio ubicada en el cruce de las calles Entre Ríos y Zapiola, en Río Gallegos, fue quien llamó a la Policía.

Pero no lo hizo porque hubiera una nena atrapada en el vehículo sino porque el auto, un Volkswagen Gol, estaba mal estacionado y tapaba una de las rampas de ingreso y egreso de la YPF.

Cuando los agentes de la Policía llegaron al lugar, miraron hacia dentro del auto para intentar hallar algo que identificara al propietario y allí descubrieron que había una niña sola y encerrada.

Frente a la YPF de Entre Ríos y Zapiola (Río Gallegos) está el local donde fue el papá de la nena.

La reconstrucción posterior de los hechos estableció que la menor había pasado cerca de tres horas sola dentro de Gol.

Su papá la había dejado allí alrededor de las 2.30 del domingo 20 de septiembre y recién a eso de las 5 y media pudo salir del automóvil.

La pasó a buscar pero no alteró sus planes

La nena había estado participando de una reunión con amigas y le pidió a su papá que fuera a buscarla.

Después de insistir, logró que el hombre pasara a retirarla, pero no la llevó de regreso a casa sino que fue al lugar adonde tenía previsto ir antes del pedido de su hija, y ahí la dejó encerrada en el auto y se fue.

“No llames a tu mamá”, le pidió antes de dejarla, y le aseguró que iba a tener que esperarlo nada más que una hora, según informó el medio local La Opinión Austral.

La nena obedeció las instrucciones y, cuando la espera se fue haciendo mucho más larga que lo previsto, empezó a mandarle mensajes de WhatsApp para pedirle a su padre que volviera, sin éxito.

La búsqueda llevada a cabo por la Policía dio resultados pronto. El hombre estaba en un local nocturno ubicado sobre Zapiola al 500, enfrente de la estación de servicio.

El hermano también estuvo encerrado

Tras la correspondiente denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Río Gallegos, tomó intervención en el caso la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Además, la Policía secuestró el vehículo involucrado en el hecho.

Según se pudo saber, la nena y un hermano de ella se encuentran bajo un régimen de tenencia compartida entre el padre y la madre, establecido a través de un acuerdo homologado por el Juzgado de Primera Instancia de Familia N° 3.

Este esquema quedará a evaluación de la Justicia debido al episodio ocurrido este domingo y de uno anterior del que fue víctima el otro hijo del mismo hombre.

Hace algo más de un mes, el chico había quedado encerrado en la vivienda de su padre y consiguió salir por una ventana.

Sus abuelos paternos, que viven a pocos metros de la casa en Río Gallegos, lo vieron cuando cruzaba el paredón de la propiedad y lo llevaron a la casa de su mamá.