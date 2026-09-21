La trasladaron por ruta en un recorrido de más de 2.000 kilómetros. El plan es abrir un ferrocarril turístico y, más tarde, servicios de carga y pasajeros.

Llegó la primera locomotora para recuperar un tren que no funciona desde hace casi 50 años.

Salió de Córdoba, pasó por Buenos Aires, atravesó las provincias de Río Negro y Chubut , llegó hasta Santa Cruz. Así fue el periplo de la ALCO RSD-35 , una locomotora diésel eléctrica de casi 80 toneladas de peso con la que se harán pruebas sobre las vías de un ramal de ferrocarril inactivo desde 1978, que se acerca a su reinauguración.

La locomotora ALCO se integrará al proyecto de la provincia de Santa Cruz para recuperar progresivamente la histórica línea que unía Puerto Deseado y Las Heras.

Según indicaron desde la gobernación, tras la reparación de las vías y las pruebas de locomotoras y vagones, el plan es que en una primera etapa el ramal funcione como tren turístico .

El proyecto completo es recuperar progresivamente los 283 kilómetros de vías entre Puerto Deseado y Las Heras.

Ahora, los trabajos se concentran en un tramo inicial de aproximadamente 20 kilómetros, en el sector Jaramillo-Fitz Roy, donde todavía deben completar tareas vinculadas principalmente con la instalación de vías férreas.

La locomotora para el tren Puerto Deseado-Las Heras llegó a Santa Cruz.

En ese tramo, en lo que va del año ya realizaron trabajos de reacondicionamiento, inspecciones técnicas y pruebas operativas previas al arribo de la locomotora.

Para eso se utilizó un vehículo bivial (férreo/terrestre) especialmente adaptado, con el que se recorrió el trazado y se verificó el estado de la red de vías.

Plazos: la idea de arrancar en el verano

De acuerdo con lo que informó el gobernador Claudio Vidal, la intención es que hacia fines de diciembre de 2026 las vías estén "totalmente reparadas, o por lo menos la mayor parte".

El objetivo de las autoridades es que ya durante los primeros meses del próximo año pueda comenzar a funcionar el nuevo tren turístico entre las estaciones Jaramillo y Fitz Roy.

Desde el gobierno provincial remarcaron que se trabaja en la posibilidad de utilizar posteriormente el ferrocarril para otras actividades, entre ellas el transporte de cargas.

El trazado completo del ferrocarril tiene las cabeceras en Puerto Deseado y Colonia Las Heras y, entre ellas, las estaciones Tellier, Fitz Roy, Jaramillo, Minerales, Pico Truncado, Koluel Kakye y Piedra Clavada.

Vías muertas desde febrero de 1978

Actualmente se espera la incorporación de dos vagones que se encuentran en reparación en Buenos Aires con los cuales se podrían poner en marcha las excursiones turísticas.

Para esto, también se proyecta recuperar infraestructura histórica, como el Museo Ferroviario de Jaramillo, entre otros lugares.

"Esto es un primer paso", indicó Vidal en referencia a la llegada de la locomotora y al tramo actualmente en ejecución.

El ferrocarril Puerto Deseado-Las Heras dejó de funcionar el 15 de febrero de 1978, después de ser incluido en un decreto (el 3.599/77) de la dictadura militar que el 30 de noviembre de 1977 dispuso la clausura de 984 kilómetros de recorridos ferroviarios que eran deficitarios.

La ALCO RSD-35 que retomará el servicio fue trasladada en camión por la Ruta Nacional 3. Se trata de una locomotora de seis ejes motrices, con 14,92 metros de largo, 2,74 metros de ancho, 3,71 metros de altura, y un peso de 79,2 toneladas. Tiene una capacidad de carga de combustible de 2.270 litros.