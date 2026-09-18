Las lesiones en el torso son las más complicadas, según contó su papá. Respecto del responsable del accidente, opinó distinto a la mamá del pequeño.

Operaron y trasladaron a Lorenzo, el bebé quemado con agua caliente durante un viaje en micro

Varios días antes de lo previsto inicialmente, Lorenzo , el bebé de seis meses que sufrió graves quemaduras con agua caliente durante un viaje en ómnibus desde Viedma hacia Puerto Madryn, en la provincia de Chubut , fue trasladado al hospital de la capital de Río Negro, la ciduad donde reside su familia.

Previamente, el pequeño fue sometido en el Hospital Andrés Ísola de Puerto Madryn a la primera cirugía a la que, según contó su papá, Natán Matías Fernández, respondió de manera favorable.

Lorenzo sufrió quemaduras en el tórax, el cuello, el abdomen, piernas y brazos, mientras viajaba en brazos de su mamá, Aldana Orellano , cuando a otro pasajero del micro que intentaba poner su equipo de mate en el portaequipajes se le cayó el termo.

Fernández contó que la zona del torso es la que presenta mayor complejidad, además de lesiones en uno de los muslos y en el brazo izquierdo.

Aclaró que él no estaba en el colectivo en el momento del accidente, y que viajó a Puerto Madryn tras conocer lo ocurrido. Psteriormente estuvo presente en el traslado hacia Viedma.

Aldana Orellano, la mamá de Lorenzo, el bebé quemado durante un viaje a Puerto Madryn, Chubut.

“Ya se encuentra fuera de peligro”, confirmó el papá de Lorenzo, aunque todavía no existe una fecha definida para el alta médica.

El tiempo que deba pasar en el hospital de Viedma dependerá de cómo evolucione en los próximos días.

En principio se había informado que el bebé debería continuar en el Hospital Ísola al menos entre 10 y 15 días, pero su buena evolución llevó a que se decidiera adelantar el traslado para que esté más cerca de su familia.

El hombre del equipo de mate

En cuanto al responsable del accidente, un hombre de 26 años, Fernández dio una versión opuesta a la de la mamá de Lorenzo y dijo que ni lo conoce personalmente ni tuvo ningún tipo de contacto con él.

Aldana Orellano había contado que el hombre estaba “en contacto, constantemente” y que se había puesto a disposición para brindar “su ayuda y todo su apoyo”.

Por el contrario, Matías afirmó que, de acuerdo con lo que le dijeron, el hombre estuvo demorado unas horas en una comisaría de Puerto Madryn y posteriormente quedó con una restricción que le impide salir de la ciudad hasta que avance la investigación, pero más allá de eso no tuvo otras noticias de él.

Según Fernández, no hubo ningún llamado a su número de teléfono, que circuló por los medios y está disponible en sus redes sociales, ni mensaje alguno para conocer el estado de Lorenzo o ponerse a disposición de la familia.

“No sé quién es realmente esta persona y lamentablemente me encuentro en esta situación de angustia, de impotencia”, dijo.

Agradecimiento a Puerto Madryn y Chubut

El papá aclaró que por el momento no se está ocupando de la situación judicial ya que su prioridad es que Lorenzo pueda recuperarse y volver a su vida cotidiana, pero que no piensa dejar pasar lo ocurrido.

“El día de mañana en el que mi hijo vea que lamentablemente tiene secuelas, yo como padre sí voy a seguir la causa”, subrayó.

Por otro lado, el papá expresó su agradecimiento a la gente de Puerto Madryn y de todo Chubut por su ayuda a la familia a partir del momento en el que se conoció el accidente.

“Han colaborado muchísimo, hemos sentido muchísimo amor, muchísimo acompañamiento”, comentó.