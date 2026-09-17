Una de las mujeres quedó detenida e incomunicada pero investigan a ambas. El cuerpo fue hallado por un perro que revolcía un contenedor de residuos.

El caso de la bebé muerta en una bolsa de basura: sospechas sobre dos mujeres y estudios de ADN.

Luego de dos allanamientos simultáneos realizados en la noche del miércoles 16 de septiembre por la Policía de Santa Cruz, la Justicia dispuso que se les realicen estudios de ADN a dos mujeres, en la investigación por la bebé que fue hallada muerta dentro de una bolsa de basura en la ciudad de Caleta Olivia .

Además, una de las mujeres quedó en prisión preventiva, alojada en la Comisaría Cuarta de Caleta Olivia y a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 1 a cargo del juez Marcos Pérez Soruco.

El pasado lunes 7 de septiembre, vecinos que esperaban el colectivo 3 entre las calles Máximo Berezoski y Misionero Beauvoir, de Caleta Olivia, cerca de la Escuela Primaria Nº 29 Juana Manso , vieron a un perro que sacaba de un contenedor una bolsa de residuos.

Al principio creyeron que dentro de la bolsa había un gato muerto pero, luego, con horror, comprobaron que era una recién nacida y llamaron inmediatamente a la Policía.

Según se estableció, la bebé tenía entre 37 y 40 semanas de gestación, es decir que había nacido a término o con un mínimo adelanto.

Una detenida por el hallazgo de la bebé muerta en Caleta Olivia, Santa Cruz.

Las pericias que se realizaron sobre el cuerpo confirmaron que presentaba desgarros provocados “por fauna animal”.

“Un perro sacó la bolsa y la rompió. Al parecer se la estaba comiendo”, aseguró una de las personas que dieron aviso a la Policía y atestiguaron el hecho.

La investigación previa

Inmediatamente después de haber tomado contacto con el caso, la Policía comenzó la búsqueda de imágenes de cámaras de seguridad y posibles testigos que permitieran reconstruir los movimientos registrados en la zona.

Al mismo tiempo, se dispuso una alerta en el Hospital Zonal Padre Pedro Tardivo, de Caleta Olivia, para la eventual llegada de una mujer que presentara signos compatibles con un parto reciente o un aborto.

Tras casi 10 días de pesquisa, este miércoles, la División de Investigaciones allanó dos domicilios, ambos ubicados en el barrio Güemes de Caleta Olivia, donde se produjo el hallazgo.

Cómo continúa la investigación

En estos operativos, en los que trabajaron agentes policiales y peritos, se tomaron muestras de sangre y material genético a dos mujeres mayores de edad, que serán sometidas a análisis de ADN.

Asimismo, fueron secuestradas prendas de vestir con manchas que parecían ser de sangre, restos biológicos cutáneos, teléfonos celulares y otros elementos.

El Gabinete Criminalístico de la Policía caletense realizó también pruebas de luminiscencia mediante Bluestar, una técnica utilizada para detectar posibles rastros de sangre que no se perciben a simple vista. No se informó acerca de los resultados de esta pericia.

Luego de todos estos procedimientos y en base a los indicios hallados, una de las mujeres quedó detenida e incomunicada, mientras la Justicia de Santa Cruz aguarda los resultados de los estudios de ADN.

La investigación busca establecer qué ocurrió con la recién nacida, cuáles fueron las circunstancias que provocaron su muerte y también si hubo más de una persona involucrada en el hecho.