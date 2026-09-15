El pequeño de seis meses está internado en Puerto Madryn. Su papá no tiene empleo. El presunto causante del accidente fue imputado por lesiones graves culposas.

Piden ayuda para Lorenzo, un bebé quemado en un micro por la imprudencia del pasajero que viajaba junto a él.

Un bebé de seis meses debió ser internado en el Hospital Andrés Ísola , de Puerto Madryn , provincia de Chubut , después de haber sufrido quemaduras con agua caliente dentro de un micro que viajaba desde esa ciudad hacia Viedma , en Río Negro , porque a otro pasajero se le cayó el termo.

El grave accidente se produjo cuando el pasajero intentó subir un equipo de mate al portaequipaje del colectivo.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Chubut, en ese momento el termo se cayó y el agua se derramó sobre el bebé, que viajaba en brazos de su madre.

El papá está desempleado

Tras el grave episodio, Natán Matías Fernández, padre del pequeño Lorenzo, pidió ayuda a través de sus redes para permanecer junto a él durante la internación.

La familia atraviesa una situación económica compleja y él está actualmente sin trabajo.

En tanto, el pasajero que provocó el accidente, un hombre de 26 años de edad de quien no trascendió la identidad, fue imputado por el delito de lesiones graves culposas.

El pedido de ayuda de Natán Matías Fernández, el papá de Lorenzo.

"Necesito de su ayuda"

Por medio de una una publicación difundida en redes sociales, Natán Fernández explicó que actualmente se encuentra en Puerto Madryn junto a su bebé y pidió colaboración para poder sostener la estadía y afrontar las necesidades que puedan surgir durante la recuperación de Lorenzo.

“Hoy con Lolito internado acá, necesito de su ayuda”, pidió Natán. “Estoy en busca de trabajo y no tengo sustento para los días que me tengo que quedar, así como tampoco sabemos qué vamos a necesitar para Lolito, y la verdad es que estoy necesitando una mano enorme”, agregó.

“¡Cualquier colaboración se agradece!”, concluyó el papá, y publicó el alias LA.ALVEAR.16 correspondiente a su cuenta en el Banco Macro, a nombre de Natán Matías Fernández.

La familia de Lorenzo aclaró que todavía desconoce cuánto tiempo deberá permanecer en el hospital de Puerto Madryn.

De acuerdo con el último parte médico, el bebé se encuentra estable pero continúa internado bajo seguimiento.

Chubut: la causa judicial contra el otro pasajero

Mientras tanto, la Justicia del Chubut inició una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el episodio e imputó al propietario del termo.

El joven quedó imputado por lesiones graves culposas. Este martes se llevará adelante la audiencia en la que se analizará formalmente la situación procesal del acusado y los próximos pasos de la investigación.

El Código Penal argentino prevé, para el delito de lesiones graves culposas, una pena de entre un mes y tres años de prisión, que podría ser no excarcelable en el caso de que se aplique el máximo castigo previsto.

La carátula provisoria de la causa fue por lesiones culposas debido a que las quemaduras del bebé habrían sido consecuencia de una conducta negligente o imprudente, no de que el joven haya tenido intención de lastimarlo.

De todos modos, la audiencia de este martes será clave para conocer qué medidas solicita la Fiscalía y qué resuelve la Justicia, que podría requerir la citación de eventuales testigos del episodio ocurrido en el ómnibus que iba desde Puerto Madryn hacia Viedma.