El fiscal dijo que no se lo entregarán a los padres y analizan recurrir a tíos, abuelos u otros parientes. En caso de no ser posible, se estudiarán otras opciones.

Buscan quién se pueda hacer cargo del bebé que nació con cocaína en la sangre.

El bebé al que se le detectó una sustancia compatible con la cocaína en la sangre en un hospital de Comodoro Rivadavia, Chubut, no será entregado a sus padres.

El Servicio de Protección de Derechos asumió provisoriamente la custodia del niño que nació el domingo 24 de agosto en la Clínica del Valle , de Comodoro Rivadavia , y deberá determinar si dentro de la familia materna o paterna hay alguien que pueda hacerse cargo de su cuidado, tal como confirmó el fiscal general Marcelo Cretton.

Cretton aclaró que la custodia del organismo oficial es provisoria y que se evalúa el entorno de ambos progenitores.

“Lo que se está haciendo son las cuestiones de contención del bebé a través del Servicio de Protección de Derechos, que ha asumido en este caso la custodia provisoria”, explicó.

En tanto, se debe estudiar la posibilidad de recurrir a integrantes de la familia ampliada antes de avanzar con otras alternativas.

Marcelo Cretton, fiscal general de Comodoro Rivadavia.

“Se está analizando la posibilidad de contención familiar que tengan, ya sea de parientes, hermanos, abuelos, cualquier grupo de contención”, dijo el fiscal.

El funcionario judicial aclaró que en caso de que dentro de la familia no hubiera nadie que pueda encargarse del recién nacido, se tendrán en cuenta otras opciones.

“Si están ambos padres en una situación límite, con un bebé con un análisis que dio positivo, ahora lo que se está ahondando es tratar de ver la rama familiar o, de no encontrarse, ver otro grupo de contención que pueda tener el bebé”, remarcó.

Comodoro Rivadavia: la investigación a los padres

Acerca de la situación judicial del padre y la madre, Cretton aclaró que todavía no se resolvió una eventual imputación.

Dijo que la investigación se encuentra en una instancia inicial y será necesario reunir distintos elementos antes de establecer si existió responsabilidad penal.

“Hay que ver y analizar la responsabilidad de los papás en cuanto a ésta situación. Eso se determinará de acuerdo a las testimoniales de los profesionales médicos, a la historia clínica y a todo lo que haya que tener en cuenta”, recalcó.

La investigación deberá determinar concretamente cómo se produjo la situación y cuál fue el grado de responsabilidad que pudieron haber tenido los adultos.

Crettón indicó que, entre otras cosas, se debe definir si hubo “una omisión de los deberes de cuidado respecto a eso o si hay una responsabilidad aún mayor, de carácter intencional”, antes de resolver la imputación.

"No estaban ubicados en tiempo y espacio"

El fiscal también se refirió a lo ocurrido durante el nacimiento del bebé, que puso en alerta a los profesionales de la clínica.

“Los médicos notaron cuestiones en cuanto a las conductas que tenían los padres. No era una conducta muy habitual, estaban como no ubicados en tiempo y espacio”, recordó.

Esta situación llevó a que se les prestara especial atención a los estudios realizados al recién nacido, y uno de los análisis determinó la presencia de droga.

Frente a ese escenario, los profesionales realizaron la denuncia a la Policía de Comodoro Rivadavia para darintervención a las autoridades.

Acerca de las versiones que indicaban que el recién nacido también habría presentado un cuadro de hipotermia, el fiscal las puso en duda. “Al menos no me lo han confirmado”, puntualizó.