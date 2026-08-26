En los análisis detectaron una sustancia compatible con cocaína. Presentó un cuadro de hipotermia y fue a terapia intensiva neonatal. Qué pasa con la tenencia.

Nació un bebé con droga en la sangre: la señal de alerta que vieron los médicos en los padres.

La Fiscalía de Comodoro Rivadavia investiga el caso de un bebé que nació con una sustancia compatible con cocaína en la sangre, después de que los médicos de la clínica donde atendieron el parto le hicieron análisis y detectaron la situación.

Al resultado del laboratorio, difundido por varios medios chubutenses, se llegó por las sospechas que algunas conductas de los padres del recién nacido habían despertado en el personal de la Clínica del Valle.

Una vez detectada la presencia de la sustancia, se dio inmediato aviso a la Policía y a los organismos de protección de la niñez.

"No estaban ubicados en tiempo y espacio"

"Se le hicieron los análisis de rigor al bebé y cuando dan los estudios y los análisis, dio positivo en una sustancia", confirmó el fiscal Marcelo Cretton en diálogo con SETA TV.

Según relató, el personal médico había notado que los padres "no estaban ubicados en tiempo y espacio", lo que motivó el pedido de esos estudios.

El chico, nacido el domingo 24 de agosto de 2026, permaneció al principio junto a su madre, pero horas después debió pasar a Terapia Intensiva Neonatal por un cuadro de hipotermia.

Más allá de ese episodio inicial, Cretton indicó que el bebé se mantiene estable.

La tenencia del bebé

En cuanto se tuvo conocimiento de la situación, las autoridades descartaron de plano que, al menos por el momento, el recién nacido quede al cuidado de sus padres.

Así lo definieron el Juzgado de Familia y el Servicio de Protección de Derechos de la Niñez, Familia y Adolescencia, que ahora trabajan para determinar si hay algún otro familiar en condiciones de asumir la responsabilidad de la tenencia.

El parto del bebé con cocaína en sangre fue el 24 de agosto de 2026 en una clínica de Comodoro Rivadavia, en Chubut.

"Los organismos del Estado tienen o deben, en este caso, ahondar en cuanto al posible grupo de contención de la criatura", explicó el fiscal, en referencia a esa búsqueda prioritaria dentro del círculo familiar.

¿Omisión de deberes o daño intencional?

Sobre una eventual responsabilidad penal de los padres, Cretton aclaró que todavía no definió ninguna imputación.

"Hay que analizar la responsabilidad de los papás en cuanto a esta situación", planteó el fiscal, quien remarcó que las declaraciones de los profesionales, la historia clínica y el resto del expediente serán determinantes para avanzar.

El funcionario diferenció dos escenarios posibles, que tendrían consecuencias legales muy diferentes.

"Hay que ver si hay una omisión de los deberes de cuidado respecto a eso o si hay una responsabilidad aún mayor de carácter intencional".

Un caso muy similar en Neuquén

Apenas tres meses atrás de este caso, en mayo de 2026, la Justicia de Neuquén capital atravesó una situación similar cuando un recién nacido del Hospital Castro Rendón también presentó cocaína en sangre.

En ese caso, fueron la abuela y una tía del lado paterno quienes se postularon para quedarse con la crianza, después de que los dos progenitores abandonaran el centro de salud.

La situación se conoció por una campaña solidaria que impulsó una allegada a la familia, quien pidió pañales y leche para el bebé mientras cursaba un cuadro con síntomas de abstinencia.

Según contó la mujer en su momento, la familia ya había pasado por circunstancias parecidas con otros hijos.