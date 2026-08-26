Personal del parque Los Alerces detectó la presencia del huillín, o nutria de río. Se trata de un animal considerado en peligro crítico de extinción.

Reapareció en un parque nacional de la Patagonia un mamífero del que no había registro desde hace 40 años.

Tras 40 años sin que se detectara ningún ejemplar, guardaparques y personal del área de Conservación del Parque Nacional Los Alerces encontraron evidencias de la reaparición en el área protegida de la provincia de Chubut del huillín , un mamífero conocido también como nutria de río o lobito patagónico, considerado en peligro crítico de extinción.

Autoridades del parque anunciaron un proceso de recolonización del huillín , luego de descubrir los indicios de su presencia durante las últimas semanas.

La relevancia del hallazgo queda evidenciada por el hecho de que el huillín se consideraba prácticamente extinto en el parque desde la década de 1980.

Si bien había habido algunos avistamientos esporádicos a partir de 2019, fueron las tareas de rastreo recientes en el tramo del río Grande las que confirmaron la presencia continua de este mamífero en las cuencas de la zona.

Reapareció el huillín en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut.

La información proporcionada por habitantes de la zona les permitió a las patrullas de monitoreo orientar su búsqueda hacia puntos específicos donde pudieron constatar la recolonización.

La recolección de huellas contó con la colaboración de pobladores, guías de pesca y prestadores turísticos que navegan los lagos del área protegida, sgún informó el medio local Adnsur.

Huillín, una especie en peligro

El huillín (Lontra provocax) es una especie de nutria autóctona de la región de la Patagonia en la Argentina y Chile.

Con presencia en ríos y lagos, posee un cuerpo alargado y flexible de hasta 1,30 metros de largo incluyendo la cola. Su peso oscila entre ocho y quince kilos. Tiene un pelaje tupido castaño oscuro en la parte superior y plateado en el vientre, membranas en las patas para nadar rápido y bigotes sensibles para ubicar presas en aguas turbias.

Por su condición de predador -se alimenta de pancora, un cangrejo de río, y en menor medida, de peces y moluscos- la especie representa un bioindicador de la pureza del agua, ya que solo habita en entornos acuáticos limpios que disponen de vegetación tupida en las orillas para refugiarse.

En la Argentina, la nutria de río está catalogada en peligro crítico de extinción.

Entre los motivos del retroceso de sus poblaciones aparecen la alteración de las costas, la caza -históricamente fue un animal buscado para vender su piel- y el avance de especies exóticas invasoras como el visón americano.

Recomendaciones del Parque Nacional Los Alerces

De acuerdo con lo que se informó, el monitoreo continuará en distintos sectores del área protegida, con el objetivo de reunir información que permita establecer mejor la presencia y distribución del huillín y fortalecer las acciones para la conservación de los ambientes donde habita.

Para lograr esto último, las autoridades del Parque Nacional Los Alerces difundieron una serie de recomendaciones tendientes a resguardar el proceso de asentamiento y proteger las madrigueras o “huillineras”.

En ese sentido, recordaron que está prohibido encender fuego en el parque, con excepción de los lugares especialmente habilitados dentro de campamentos autorizados.

También remarcaron la prohibición de tirar basura doméstica o plásticos a los ríos, y que no se puede entrar al área protegida con mascotas de ningún tipo, perros y gatos son un riesgo directo por la posibilidad de ataques a la fauna nativa o de transmisión de enfermedades.