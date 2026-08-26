Un hecho imprevisto obligó a convocar a comicios en diciembre. Puede llegar a haber cuatro jefes comunales distintos en menos de 16 meses.

Un municipio tendrá dos elecciones de intendente en menos de un año.

Un distrito de la provincia de Chubut oficializó la medida por la cual sus habitantes votarán intendente dos veces en un lapso menor a un año. Una elección tendrá lugar en diciembre de 2026 y la otra todavía no tiene fecha definida, pero probablemente ocurra entre julio y agosto de 2027 y en ningún caso será después de octubre del año próximo.

El municipio que elegirá jefe comunal dos veces casi seguidas es Gaiman , y la curiosa situación tiene que ver con el fallecimiento de Darío James, quien era intendente en ejercicio y murió el 6 de agosto pasado.

De este modo, según cómo se den las candidaturas y cuáles sean las sucesivas elecciones , Gaiman podría llegar a tener cuatro intendentes distintos en un lapso de apenas 16 meses.

Fechas definidas

La Municipalidad oficializó la convocatoria a elecciones para definir quién ocupará la intendencia en reemplazo de James y completará el mandato constitucional que había comenzado en 2023 y debía extenderse hasta diciembre de 2027.

La Resolución N° 345/2026, firmada por el intendente interino Raúl Omar Ferrero, le pone fecha a los comicios, que se realizarán el domingo 13 de diciembre de 2026.

Gaiman elegirá intendente el 13 de diciembre.

Gaiman es uno de los pocos municipios que tiene carta orgánica propia, sancionada en 2022 y vigente desde octubre de 2023.

Esta norma establece, en su artículo 172, que cuando fallece un intendente y todavía resta más de un año para finalizar el mandato -como ocurrió en el caso de James-, corresponde convocar a elecciones para que los habitantes del distrito definan quién completará el período.

Ferrero, quien hasta el 6 de agosto fue presidente del Concejo Deliberante, asumió el Ejecutivo municipal de manera interina, pero él mismo aclaró que la Carta Orgánica no lo habilitaba a completar el mandato de su antecesor hasta diciembre de 2027 sino que, por el contrario, lo obligaba a convocar a elecciones.

Desdoblamiento en 2027

Así, se podría dar el caso de que Gaiman tuviera cuatro intendentes en 16 meses: James, que estuvo al frente del Municipio hasta principios de este mes, Ferrero como interino hasta diciembre, el que gane la votación del 13 de diciembre en caso de que Ferrero no se postule o no resulte elegido, y el eventual vencedor de los comicios de 2027.

Esta última elección todavía no tiene fecha pero debe coincidir con las elecciones provinciales de Chubut que, de acuerdo con la postura del gobernador Ignacio Torres -quien confirmó que pretende desdoblarlas y realizarlas antes de las nacionales-, serían en julio o agosto del año próximo.

Si el desdoblamiento no se produjera, coincidirían con la votación presidencial programada para el 24 de octubre de 2027.

Cómo se elige el intendente

El proceso de elección de nuevo intendente en Gaiman comenzará el 13 de septiembre.

Ese día vence el plazo para presentar las alianzas electorales que participarán.

A partir de allí, los partidos y agrupaciones deberán avanzar en la definición de sus candidaturas. No habrá conformación de listas, ya que solo se votará una persona.

Gaiman adhirió al Código Electoral Provincial mediante la Ordenanza N° 2823/2026, por lo que la elección deberá desarrollarse siguiendo las disposiciones de la legislación electoral de Chubut y de la propia Carta Orgánica Municipal.

Estas normativas indican que el intendente se elige por simple pluralidad de sufragios. Es decir: el que saque más votos gana, sin importar el porcentaje y sin segunda vuelta.