Fue por un dolor de panza y descubrieron que tiene "piernas de sable"

El paciente de 92 años ingresó de urgencia al hospital, pero un severo deterioro cognitivo le impide revelar su historia.

Llegó al hospital con dolor abdominal y sorprendió a los médicos por sus "piernas de sable": de qué se trata.

Un hombre de 92 años ingresó al Hospital Zonal de Esquel, en Chubut , por un cuadro de dolor abdominal que terminó revelando una situación que, por el momento, tiene algo desorientados a los médicos.

Durante el examen físico, el equipo de la Residencia de Clínica Médica del centro de salud cordillerano detectó una pronunciada curvatura en ambas piernas , conocida médicamente como "piernas de sable" o "tibias en sable".

Hasta allí, el diagnóstico es claro. Pero ese tipo de deformidad es un síntoma , y no una enfermedad en sí. Y ahí empiezan los problemas, porque puede presentarse por causas muy distintas.

Lo cierto es que ahora los especialistas analizan distintas hipótesis, entre ellas la enfermedad de Paget y la sífilis congénita, para determinar el origen de este problema.

Un paciente sin historia clínica

El hombre tiene deterioro cognitivo y no logró responder las preguntas de los médicos sobre su historia clínica.

Esa limitación es crucial. Sucede que, sin esos antecedentes, el equipo médico todavía no puede establecer algo muy elemental, y que cambiaría diametralmente la búsqueda de un diagnóstico: si la curvatura de las tibias está presente desde el nacimiento o si fue adquirida con el paso de los años.

Por ese motivo, los los médicos continúan con el estudio del caso y anticiparon que próximamente compartirán la radiografía del paciente para compartir el caso en busca de avanzar en su análisis.

Por el momento, remarcaron que lo que tienen son únicamente hipótesis clínicas y no un diagnóstico confirmado.

Qué son las "piernas de sable"

La afección conocida como "piernas de sable" o "tibias en sable", entre otros nombres, son una deformidad ósea en la que la tibia se curva hacia adelante y se engrosa.

Por eso, la espinilla toma un aspecto similar al de un sable, la espada de hoja ancha y curva que le da nombre a este síntoma.

Una radiografía que muestra cómo es habitualmente la deformación ósea de las "tibias en sable" o "piernas de sable".

No se trata de una enfermedad en sí misma, sino de un signo clínico que aparece como consecuencia de otras patologías que afectan al hueso.

En términos médicos, se describe como un arqueamiento anterior (hacia el frente) de la tibia, generalmente bilateral, acompañado de un engrosamiento cortical y un aumento de la trabécula ósea.

En los estudios por imágenes se la identifica como "saber shin deformity", por la convexidad marcada que presenta el hueso.

Las causas posibles

Las causas de esta deformidad varían según el momento de la vida en el que se presenta. Por eso el dato que les falta a los médicos es esencial.

En los adultos, la más frecuente es la enfermedad de Paget, un trastorno del remodelado óseo que produce hueso más grueso, desorganizado y deformado.

El caso se presentó en el Hospital Zonal de Esquel, en Chubut.

Con menor frecuencia, también puede originarse por infecciones óseas crónicas o por otras enfermedades metabólicas del hueso.

Por qué puede presentarse en niños

En los niños, en cambio, la causa clásica es la sífilis congénita.

La infección transmitida de la madre al feto provoca una inflamación crónica de la tibia que, al consolidarse, deja esa curvatura característica.

El raquitismo, vinculado a la falta de vitamina D o calcio, es otra de las posibilidades que se evalúan en los casos en los que la deformidad se presenta a edad temprana.

En síntesis, el hallazgo de piernas de sable obliga a los médicos a orientar el estudio según la edad del paciente: en un adulto, hacia enfermedades óseas metabólicas o infecciosas crónicas; en un niño, hacia la sospecha de una infección congénita no tratada o tratada de forma tardía.