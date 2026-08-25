Video: la siguió por la calle y cuando entraba a su casa, se le tiró encima y la tocó

Luego de que la joven se bajó del colectivo en Comodoro Rivadavia, un hombre la persiguió varias cuadras y la atacó justo cuando ponía las llaves en la puerta.

Un hombre siguió a una joven por las calles del barrio San Cayetano de Comodoro Rivadavia , en el sur de Chubut , y se abalanzó sobre ella justo cuando vio que iba a entrar a su casa .

La víctima había bajado minutos antes de un colectivo de la línea 12 y caminaba hacia su domicilio, ubicado en calle Código 823 al 2900, cuando el agresor comenzó a seguirla desde atrás.

Una cámara de seguridad instalada en una vivienda cercana registró el momento exacto en el que el hombre, al advertir que la chica había llegado a destino, se abalanzó sobre ella.

Lo que muestra el video

Las imágenes muestran cómo se le tiró encima y, aparentemente, extendiendo uno de sus brazos entre las piernas de la chica, le realizó un tocamiento en sus partes íntimas.

Ante la súbita situación, la joven parece dejarse caer al suelo como un modo de protegerse y sacarse de encima al acosador, que ante esto decide de inmediato escapar corriendo del lugar.

En el video se ve a la chica reincorporarse sin dejar de mirar en dirección hacia donde el desconocido se había ido.

La joven toma su bolso del suelo y luego parece hablar con alguien que se aproxima desde el otro lado, a lo lejos, caminando por el mismo lugar que instantes antes había recorrido ella con el acosador detrás.

“Abusador suelto”: alerta en las redes

El video del ataque comenzó a circular primero en el grupo vecinal "Escraches Comodoro", acompañado por un mensaje que ubicaba el hecho a las 20:07 del lunes y alertaba sobre un "abusador suelto" en la zona.

Después se compartió en otros grupos de vecinos de la zona sur y también fue difundido por medios locales.

Sin embargos, fuentes consultadas por ADNSUR remarcaron que, por el momento, se trata de un hecho aislado y que no hay elementos que permitan sostener que se hayan registrado episodios similares en esa zona de Comodoro Rivadavia.

Denuncia e investigación

La joven radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer de Comodoro Rivadavia, donde se inició la intervención correspondiente.

La investigación busca determinar la identidad del agresor y reconstruir el recorrido que hizo antes de acercarse a la víctima.

Las cámaras de seguridad de la zona podrían ser clave para avanzar en la causa.

El caso volvió a instalar el reclamo de los vecinos por mejoras en la iluminación y de mayor vigilancia en los barrios de la zona sur de la ciudad, especialmente durante las noches.

"Le quedó el miedo de salir"

Lorena, madre de la víctima, habló con Zeta TV y contó cómo está su hija tras el ataque.

"El día de hoy ella está más tranquila. Gracias a Dios no pasó más que eso, pero quedó el temor; el miedo de salir a la calle de nuevo", aseguró.

Según su relato, la joven creyó en un primer momento que se trataba de un intento de robo. Pero luego el agresor no le sacó nada de lo que llevaba.

Iba con auriculares

Otro detalle que reveló la madre es que aunque llevaba auriculares puestos, su hija pudo percibir que el hombre venía detrás de ella. "Sintió el ruido de los pasos", aclaró.

La cuadra del ataque a la joven, en el barrio San Cayetano de Comodoro Rivadavia: los vecinos dicen que está muy oscuro y que falta vigilancia.

Uno de los principales obstáculos para identificar al agresor es que la cámara no logró captar con claridad su cara.

Pero la mujer dijo que la joven sí llegó a verlo: “Creo que me dijo que si lo ve de nuevo lo reconoce", afirmó.

Cómo es el agresor

Según la descripción de la víctima, se trataría de un hombre de más de 30 años, alto y de tez blanca: "No era un pibe, me dijo; era un tipo grande".

Lorena remarcó además que la zona donde ocurrió el ataque tiene muy poca iluminación y que decidió difundir el video para alertar a otras familias del barrio.

"Esta zona está muy, muy oscura. No hay mucho alumbrado público", señaló.

Y agregó: "Es para alertar a los vecinos también, para que tengan más cuidado con sus hijos".

Para cerrar, contó que en supieron que tras la denuncia, se definió un refuerzo de los patrullajes preventivos en la zona.