Comodoro Rivadavia: identificaron al acosador que le mostró los genitales a una joven y la siguió al colectivo

Además, confirmó que ya se le dio conocimiento al Ministerio Público Fiscal de la identidad del sospechoso y que aguardaban inminentes instrucciones para actuar.

El difícil episodio que debió atravesar la chica, identificada como Natalia, ocurrió el domingo 6 de abril, aproximadamente a las 7 de la mañana, cuando caminaba por la avenida Pueyrredón, en el barrio La Nación, para tomar la línea 5 y dirigirse a su trabajo.

Un desconocido, aparentemente bajo efectos de sustancias, se acercó a la mujer y comenzó a acosarla: según la denuncia, se bajó los pantalones, le mostró los genitales e e intentó tocarla.

Cuando la víctima quiso escapar, el sujeto la persiguió varias cuadras e incluso le tiró un bloque de cemento que estuvo cerca de dar en su objetivo. Cuando la joven logró subirse al colectivo, intentando ponerse a salvo, estuvo lejos de lograrlo: el agresor abordó la unidad atrás de ella y continuó con su ataque.

El video del colectivo de Comodoro Rivadavia

Un video de la cámara de seguridad del colectivo que se filtró y circuló ampliamente la semana pasada en medios chubutenses muestra el dramático momento en que Natalia ingresa rápidamente a la unidad y el agresor va detrás de ella.

En las imágenes se observa cómo el hombre la insulta y se le abalanza encima, mientras la mujer se refugia en el asiento delantero del colectivo y lanza varias patadas, en un intento de defenderse y mantener alejado al sujeto.

Una de las cosas que impactan en las imágenes es la absoluta pasividad de los pocos pasajeros que viajaban a esa temprana hora de domingo: se ven apenas sólo dos, que observan la situación sin atreverse a intervenir.

La chofer de la unidad fue la única que reaccionó en defensa de la víctima: detuvo la marcha y se negó a seguir camino hasta que el agresor, finalmente, bajó del vehículo y se alejó.

Cuando se conoció la noticia, la policía informó que sospechaba que el hombre podía estar vinculado a episodios similares en la misma zona, de los que habían tomado conocimiento pese a que no existió denuncia formal. Por eso, la pesquisa buscó establecer también si el sujeto podía estar vinculado con esas otras agresiones.

"Los vecinos no supieron aportar datos sobre si existían más damnificados. Pero bueno, esto no quita que exista alguien más que por temor, o para no exponerse públicamente, no haya querido denunciar el hecho", señaló ahora Orellano.

Otro dato relevante que aportó sobre el responsable del acoso,m es que ya "estaba identificado” por otros ilícitos, “pero no por este tipo de hechos".

El caso, que ha generado consternación en Comodoro y también mensajes para lograr que la gente tome conciencia y asiosta a las víctimas en estos casos, es investigado como un caso de acoso callejero agravado.