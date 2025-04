Se suspendieron las PASO en la provincia de Buenos Aires

1745525843443-urna-votojpeg.jpeg La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires suspendió las Paso para las elecciones legislativas de 2025. La votación se relazará el domingo 7 de septiembre.

El pedido de ampliación de los plazos fue un requerimiento de la Junta Electoral ante el nuevo escenario.

La suspensión de las Paso obliga a que el estudio de las listas requiera más tiempo con relación a la elección general y por eso desde el oficialismo provincial están requiriendo un plazo de 70 días para las listas y 50 para las boletas.

Suspensión de las PASO: así votaron los funcionarios

Rechazaron la iniciativa los dos bloques de la Izquierda y la diputada del bloque de Unión por la Patria, Lucía Klug, integrante de Patria Grande, espacio que responde a Juan Grabois. También anunció su oposición a la suspensión de las PASO, el diputado oficialista Ricardo Lissalde, que integra el Frente Renovador de Sergio Massa.

“Suspendida las PASO es imprescindible contar con los nuevos plazos acorde a las condiciones materiales de hoy. Algunos como las hienas se revuelcan en el barro. La Junta Electoral está diciendo que requiere más plazo que los quedan vigentes después de la suspensión de las PASO”, planteó el diputado Gustavo Pulti, una de las flamantes espadas legislativas de Axel Kicillof dentro del bloque de Unión por la Patria; planteando una foto del escenario venidero tras la suspensión de las Primarias.

Es que la actual legislación fija un intervalo de 30 días entre el cierre de listas y los comicios, mientras que la Junta Electoral sugiere ampliar ese período a 50 días. El gobernador Axel Kicillof había propuesto en su proyecto original una distancia de 70 días. La reforma busca adaptarse a las dificultades que enfrenta el organismo para fiscalizar el proceso electoral con los tiempos previstos en una ley dictada en la década de 1940.

Desde La Libertad Avanza, el diputado Sebastián Pascual, planteó que la demora en la suspensión de las PASO estuvo atada a la interna peronista. “Es por culpa de ustedes esto”, dijo. “Dejemos la interna para adentro de los partidos y no nos hagan cargo a todos los bonaerenses”.

En la misma sintonía se pronunció la diputada del bloque PTS Frente de Izquierda, Laura Cano, quien endilgó la demora en el tratamiento a la interna del peronismo. “No vamos a apoyar este espectáculo obsceno que está haciendo la Legislatura. Estas políticas lo único que hacen es alimentar a la casta. Después se preguntan por qué ganó Milei”, planteó. Votó en contra de la suspensión de las Primarias.

La diputada oficialista, Susana González, que integra el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof y responde al intendente de Ensenada, Mario Secco, aseguró que “hubo un empeño en trabar todo esto”, en referencia a la suspensión de las elecciones. Recordó que su proyecto para tratar la ampliación de los plazos electorales no tuvo lugar y expuso en el recinto las diferencias dentro del peronismo, recordando que el cristinismo presentó una iniciativa para hacer elecciones concurrentes, a contramano del desdoblamiento dispuesto por Kicillof.

La legisladora también expuso que “no puedo tolerar como compañera de este bloque, que nosotros que fuimos oficialismos seamos los que pongamos palos en la rueda, no al gobernador, lo hace la Junta Electoral de la Provincia. En el día de hoy ha convocado a todos los presidentes de bloques y debo decir tristemente que mi presidente de bloque no ha ido a esa reunión. Me puede no gustar la composición, pero la responsabilidad era tener que estar ahí. Eso me duele y lo tengo que decir acá. Lamento mucho que este bloque actúe como un bloque de la oposición por el simple hecho de que le vaya mal al gobernador. La unanimidad de las asociaciones que hay acá adentro son para poner palos en la rueda".

Desde el bloque UCR Cambio Federal, el jefe de la bancada, Diego Garciarena, pidió por más diálogo con el Ejecutivo y dijo: “Hay que debatir, no se impone una ley sin consenso”.

“El cronograma que está vigente es el de la ley, no el de nosotros. La Junta Electoral tiene un artículo que establece que las listas deben presentarse como mínimo 30 días antes. No le tenemos que explicar a la Junta lo que significa ‘como mínimo’”, agregó.

En tanto, desde el PRO, Matías Ranzini, también cuestionó al gobierno de Kicillof. “El gobernador de una forma muy tardía envío al Senado el proyecto de suspensión de las PASO. ¿Qué era lo que tenía que decidir? ¿La interna de su partido político? Fue tan nulo este proceso de comunicación entre los poderes que nos convencemos que el Poder Ejecutivo subestimó el hacer, organizar un proceso electoral por sí solos para la provincia de Buenos Aires".

El presidente del bloque oficialista, Facundo Tignanelli, dijo que quien desordena el calendario electoral y la forma de votación en la Provincia es el presidente, Javier Milei. “A mí entender la ley 5109 es clara, habla de plazos que son mínimos. Los fija. Quiero mañana conocer de boca del Poder Ejecutivo cuáles son las modificaciones y reformas legislativas que se necesitarían. La ley prevé estas situaciones sin ser taxativas. Trabajaremos para que la elección se pueda desarrollar de la mejor manera posible de la manera que corresponde”, dijo.

“No puede ser que cuando la Legislatura no funciona de acuerdo a nuestros intereses es un desastre”, planteó. Tras elogiar el rol de Cristina Kirchner al frente del Partido Justicialista, también pareció enviar un mensaje entrelínea a Kicillof. “No puede ser que cuando la conducción me beneficia es buena y cuando no me beneficia tanto no sirve para nada”, planteó.

“Los peronistas cuando no nos estamos peleando, nos estamos reproduciendo y vamos a volver a la Casa Rosada con la gente adentro”,cerró el legislador que responde políticamente a Máximo Kirchner. Optó por no responderle a su compañera de bloque, Susana González.