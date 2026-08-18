Le sacaron el registro al conductor que filmó a su hija de 9 años manejando un auto por la calle

La Justicia de Faltas de Chubut definió la sanción tras la denuncia de Vialidad luego de que el video se hiciera viral en redes y tuviera repercusión nacional.

Un hombre fue inhabilitado para conducir en la provincia de Chubut luego de que se viralizara un video en el que se lo ve permitiendo que su hija de 9 años maneje un auto por las calles de Lago Puelo .

La medida fue confirmada por la Justicia de Faltas tras una denuncia formal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial , que intervino luego de que las imágenes, que ya habían generado polémica en las redes, tuvieron fuerte repercusión a nivel nacional .

Según pudo reconstruirse, fue el propio padre quien filmó y publicó la secuencia en redes sociales, donde se lo escucha bromeando con la nena que está al volante, mientras otro hijo, sentado atrás, le pide manejar también.

Cómo llegó la sanción

A partir de la repercusión que tomó el video difundido originalmente por el medio ABN Bariloche, la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Chubut intervino de oficio para identificar al adulto responsable y establecer su domicilio.

El organismo reunió la información necesaria y presentó una denuncia formal ante la autoridad competente, solicitando una sanción sobre la licencia del hombre.

La jueza de Faltas interviniente analizó el pedido y confirmó la inhabilitación para conducir.

Desde el Gobierno del Chubut precisaron que se trataba de una persona que contaba con licencia habilitante vigente y que había permitido que su hija menor de edad condujera por la vía pública, una conducta que calificaron de grave.

En el mismo viaje, otra imprudencia

Del video surgió un dato adicional que también quedó incorporado a las actuaciones.

En el vehículo viajaba otro menor, sentado en el asiento trasero, sin utilizar el cinturón de seguridad.

Se trata de una infracción que las autoridades consideraron dentro de la gravedad general del hecho.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que, por contar con licencia de conducir, el adulto a cargo del vehículo debía conocer y respetar tanto las normas de tránsito vigentes como las condiciones básicas de seguridad para circular con menores a bordo.

Qué se escucha en el video

De acuerdo a lo publicado por ABN Bariloche, fue el padre de la menor quien publicó las imágenes que él mismo registró con su teléfono celular.

"Papi ¿Después puedo manejar yo?", se escucha decir en el video al hermanito de la nena que iba conduciendo desde la parte de atrás del vehículo. A lo que el padre responde: "Todavía no llegás a los pedales, tu hermana sí porque llega".

El hombre además afirma "Me lleva a El Bolsón ahora".

La nena se ríe mientras sigue conduciendo. "Qué grande la piloto. ¿Cuántos años tenés?", le pregunta, a lo que la nena responde 9.

"¿Y estás manejando?, ¿Qué haces, qué te copiás de tu papá?", dice el hombre entre risas.

En el momento en que se conoció el video, no había información sobre la intervención de autoridades en el caso. Pero esos audios, muy probablemente, no dejaron dudas para una actuación de oficio que derivó ahora en la sanción, que podría además derivar en otro tipo de consecuencias para el hombre..

¿Más consecuencias para el padre?

El expediente, que se originó a partir de la difusión pública del video, ya cuenta con la resolución de la Justicia de Faltas sobre la habilitación del adulto involucrado. Resta definir si el caso avanza hacia otras instancias.

Lo cierto es que más allá de la sanción administrativa ya dictada, las autoridades de Chubut no descartaron que puedan iniciarse acciones penales de manera subsidiaria.

Esta segunda instancia dependerá de cómo terminen de establecerse las circunstancias del hecho, y de acuerdo con el criterio de los organismos judiciales competentes.