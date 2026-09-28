Espeluznante: encontró videos íntimos en la computadora de su pareja y descubrió que la filmaba a escondidas

La mujer encontró una carpeta con imágenes registradas sin su consentimiento en el departamento que compartían en La Plata. El hombre quedó imputado.

Descubrió videos íntimos suyos que habían sido grabados sin su consentimiento en la computadora de su marido.

Un macabro hallazgo dejó al descubierto que una mujer había sido filmada en situaciones íntimas sin su consentimiento por su propia pareja. La mujer encontró las fotos y los videos íntimos mientras utilizaba la computadora del hombre en el departamento que compartían en la ciudad bonaerense de La Plata .

Las imágenes estaban guardadas en una carpeta y habían sido registradas de manera oculta , sin el consentimiento de la mujer.

La denunciante, de 31 años , acudió a la Justicia tras descubrir lo ocurrido. El hombre, de 28, quedó imputado , mientras que la investigación determinó que la víctima sufrió un daño severo en su salud mental .

Dentro del equipo, la víctima encontró una carpeta con fotos y videos registrados en distintas fechas. Pero la sorpresa fue mayor cuando, al revisar el contenido, reconoció su propio cuerpo, la ropa que llevaba y hasta sus lunares. “Me empiezo a reconocer en las imágenes, era yo”, declaró ante la Justicia.

La denuncia de la mujer

Según relató en su denuncia, algunas de las grabaciones habían sido realizadas mientras ella dormía. La mujer aseguró que su pareja utilizaba un reloj despertador que tenía una cámara oculta con visión nocturna para registrar las escenas sin que ella pudiera advertirlo.

La cámara de vigilancia estaba escondida en un reloj despertador que se encontraba en la habitación.

“Todas esas fotos que encontré fueron sacadas sin mi conocimiento, robadas en mi momento de mayor indefensión”, sostuvo la mujer durante su declaración. En su testimonio, explicó que descubrió las imágenes cuando encontró los archivos almacenados en la computadora de su pareja. El hallazgo le permitió advertir que distintas situaciones íntimas habían sido registradas sin que ella supiera que estaba siendo filmada.

El descubrimiento derivó en una fuerte confrontación entre ambos. Siempre de acuerdo con la versión de la denunciante, al ser enfrentado por las imágenes, el hombre habría respondido: “No sé por qué lo hice. No sé qué tenía en la cabeza”. La declaración fue incorporada al expediente mientras la Justicia avanza en la investigación para determinar el alcance de las grabaciones y las circunstancias en las que fueron realizadas.

La investigación

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 13 especializada en Violencia de Género de La Plata, a cargo de la fiscal Mariana Ruffino. Desde esa dependencia se avanzó en la recolección de pruebas para determinar qué ocurrió y bajo qué circunstancias fueron realizadas las grabaciones que la mujer encontró en la computadora de su pareja.

Uno de los elementos incorporados al expediente fue una pericia psicológica, que determinó que la mujer sufrió un daño severo en su salud mental como consecuencia de los hechos denunciados. Este informe fue considerado dentro de las pruebas reunidas durante la investigación y permitió establecer el impacto que tuvo la situación sobre la víctima.

A partir de estos elementos, la Justicia imputó provisoriamente al hombre por lesiones graves doblemente agravadas, teniendo en cuenta como agravantes el vínculo de pareja y el contexto de violencia de género. La causa continúa en etapa de investigación para determinar el alcance de las grabaciones, precisar cuándo y cómo fueron realizadas y establecer todas las circunstancias vinculadas con los hechos.