Máximo Kirchner afirmó Cristina quiere ser candidata a presidenta en las elecciones 2027

La expresidenta se encuentra cumpliendo seis años de prisión domiciliaria, y una condena perpetua para la inhabilitación de cargos públicos.

El diputado y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, aseguró en las últimas horas que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quiere ser candidata en la próximas elecciones presidenciales. Según indicó, el peronismo "pierde competitividad" si ella no es parte del proceso electoral.

"Desde el día que inició el camino de la ONU (para revertir el fallo judicial que la condena y le impide ser candidata) creo que tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos y argentinas, que entienden que ella puede ser nuevamente", aseguró el diputado nacional en una entrevista en Infobae al Mediodía.

Cabe recordar que la expresidenta se encuentra cumpliendo seis años de prisión domiciliaria por corrupción, y una condena perpetua para la inhabilitación de cargos públicos. Su defensa elevó el caso semanas atrás ante la ONU para que sea revisada su condena y puedan restituir sus derechos políticos y civiles. "Es una sentencia donde es más alta la accesoria que la principal", sostuvo Máximo haciendo mención a la inhabilitación.

"Le hace mal a la democracia argentina que tantos millones de argentinos y argentinas quieran votar a alguien y no puedan hacerlo", sostuvo y advirtió que esto "empieza a falsear el sistema democrático".

"La capacidad electoral de Cristina está vista"

Ante la consulta de la periodista que "si Cristina no está en la boleta el peronismo no gana", el líder político aseguró que "pierde competitividad, mucha".

"Yo no digo que no gane, porque sería una cuestión de remitir siempre, pero la capacidad electoral de Cristina está vista", sumó. "Fue tres veces en una boleta presidencial, dos veces fue electa presidenta y otra vicepresidenta. Creo que Perón llega hasta ahí nomás", comparó.

Por otra parte, el diputado de Unión por la Patria remarcó que los jóvenes y los sectores populares que respaldan a Cristina Kirchner está creciendo, incluso según medios que considera críticos al peronismo. "Si el presidente hablaba de la casta, bueno, la única que está presa es ella y la casta sigue", acusó.

Aún así, consideró que subestimó al presidente Javier Milei en las elecciones de 2023 como adversario. En esa línea, interpretó que Milei supo leer una hendija política: tanto el macrismo entre 2015 y 2019 como el Frente de Todos entre 2019 y 2023 habían "frustrado a la sociedad", y el actual presidente aprovechó ese desencanto.

Cristina Kirchner presentó ante la ONU un reclamo contra la condena y la inhabilitación perpetua por la causa Vialidad.

Sus declaraciones se dan en el marco de una interna dentro del Partido Justicialista (PJ) y las diferencias entre el kirchnerismo y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien manifestó su intención de competir por la Presidencia como también rispideces con gobernadores que acompañaron a Milei con proyectos como el RIGI y la Reforma Laboral.

En otro pasaje de la entrevista admitió ciertas rispideces con Kicillof incluso personales, y sumó: "Yo entiendo que Cristina tiene que ser la presidenta del PJ a nivel nacional, y él no". En cuanto al resto, sostuvo que "el terreno de lo personal queda subsumido en lo personal" y declinó responder por el gobernador.

Al finalizar, hizo una breve mención al caso de Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora que fue visto en un yate en España, y rechazó sentirse responsable. "Cada uno tiene que hacerse cargo de sus acciones personales", consideró.