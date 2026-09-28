Dos adolescentes encontraron a su mamá muerta en su casa: un sangriento crimen y la principal sospecha

Los menores se encontraron con este macabro escenario y corrieron a pedir ayuda. El crimen habría ocurrido al menos 15 horas antes.

Los primeros exámenes médicos estimaron una data de muerte de entre 15 y 20 horas antes del momento del hallazgo.

Un impactante hallazgo ocurrió en una vivienda este domingo por la noche. Una mujer de 35 años fue encontrada muerta por sus hijos adolescentes, de 13 y 17 años. El caso es investigado como femicidio.

Cerca de las 19 horas, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una mujer tendida en el suelo dentro de una vivienda, aparentemente inconsciente y golpeada . Cuando los menores de edad se encontraron con este macabro escenario, acudieron a su vecina para solicitar auxilio mientras se comunicaban con su padre, quien está separado de la víctima.

La mujer fue identificada como Natalia Andrea G. De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, su cuerpo estaba boca abajo, tenía un orificio en el cráneo y otro en el cuello, que se investiga si fueron por disparos de arma de fuego, y un traumatismo en el rostro.

Según detallaron los investigadores de la ciudad de Rosario, no encontraron desorden en la vivienda ni tampoco vainas servidas, pese a que los vecinos aseguraron haber escuchado disparos. Aún así, faltaba su celular y el juego de llaves de la casa.

La hipótesis detrás del posible femicidio

Los primeros exámenes médicos estimaron una data de muerte de entre 15 y 20 horas antes del momento del hallazgo, ocurrida en la madrugada del domingo, reveló el medio local 11 Noticias.

Su cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML), donde se realizará la autopsia correspondiente bajo el protocolo de femicidio. Asimismo, la fiscal Barros solicitó medidas a la Agencia sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Investigaciones, como la toma de testimonios y relevamiento de cámaras de videovigilancia de la zona.

Una de las hipótesis que se investiga es que la mujer haya recibido amenazas por parte de una persona que le reclamaba por una deuda económica, reveló Infobae.

Brutal intento de femicidio: prendió fuego a su pareja y fue detenido

Otro caso generó gran conmoción en Rosario la semana pasada. Una mujer de 41 años sufrió quemaduras en distintas partes de su cuerpo luego de que su novio la agrediera. La víctima permanece internada en el hospital Centenario y el agresor, identificado como Joel David N. fue detenido en las últimas horas.

Su aprehensión ocurrió durante un allanamiento llevado adelante por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, a través de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género y la Brigada de Femicidio.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron al hombre de 30 años, que presentaba quemaduras en las manos y en el brazo derecho. En la vivienda se secuestraron dos botellas que contenían sustancias inflamables, tres encendedores, un teléfono celular, prendas de vestir, una motocicleta y una mochila de reparto, entre otros elementos de interés para la causa.

En los próximos días se llevará adelante la audiencia de formulación de cargos y el caso se investiga como tentativa de femicidio.

El caso está cargo de la fiscal Paula Barros y, según reveló Fiscalía, el caso se encuadró de esta forma por el contexto previo de hostigamiento y maltrato psicológico y verbal hacia la víctima por parte del detenido.