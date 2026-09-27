Neuquén La Mañana Mi Ciudad Corre En fotos, así se vivió la quinta edición de Mi Ciudad Corre en la Isla 132

El paseo costero se vistió de gala y recibió a miles de runners y familias que participaron de la carrera recreativa y competitiva. Agregar LM Neuquén a







Este domingo se llevó adelante la quinta edición de Mi Ciudad Corre, donde más de 6.500 personas de distintos puntos del país se congregaron en la Isla 132 para ser parte de la corrida competitiva y recreativa por la costa de los ríos Limay y Neuquén.

Los participantes llegaron con sus familias e hijos, quienes los esperaban ansiosos en la largada y otros grupos familiares que participaron juntos. La propuesta contempló las distancias de 21K y 10K competitivas, 5K recreativa, 2K Infancias y la caminata de 2K con animales no humanos.

"Viene la familia, que camina, que participa. En esta oportunidad de Mi Ciudad Corre cambiamos el recorrido de esta carrera, la trajimos al paseo costero que hace muy poquito inauguramos 3km sobre el río Neuquén", destacó la jefa de Gabinete María Pasqualini en diálogo con LM Neuquén.