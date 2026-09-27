Gaido, octubre y el día D del nuevo Parque Industrial Neuquén

Las estadísticas del crecimiento de la actividad industrial y el espaldarazo a las PyMES neuquinas. Seis de cada diez, ampliarán su capacidad instalada en el cordón industrial capitalino.

Como si se tratara de estar en la antesala de algo más, el gobierno de la ciudad de Neuquén y la administración provincial profundizan su presencia en la agenda pública, con anuncios de obras y la presentación de proyectos concluidos o en marcha. Todo está en sintonía. La armonía institucional alcanzada por el Intendente, Mariano Gaido y el gobernador, Rolando Figueroa , ya no sorprende. Es parte del día a día, y seguramente será así por mucho tiempo más.

Octubre será el mes de grandes anuncios, de cara al ingreso del próximo año, un tiempo eminentemente electoral y que traerá mucha tela para cortar. “Ambos, juntitos los dos”, en la ciudad y en resto de la provincia, en el tiempo y espacio que la institucionalidad necesite dar muestras de fortaleza más allá de las fronteras territoriales de la provincia, así será hasta diciembre del 2027. Punto de llegada y de inicio de nuevas metas y propósitos.

El próximo 7 de octubre será una de esas fechas clave. Ese día, el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa presentarán ante el empresariado el plan de acción, del nuevo Parque Industrial Neuquén. El encuentro marcará el inicio de una nueva etapa: la ejecución concreta del proceso de venta de tierras, las licitaciones de las obras y el cronograma previsto para el desarrollo del predio.

En el Municipio ya lo definen como “el día D” del Parque Industrial. La expectativa no es menor. “El lunes comenzarán las notificaciones y la convocatoria a las 604 empresas que se inscribieron para participar del proyecto. De ese total, 530 calificaron en esta primera instancia y pasarán a integrar el padrón con el que comenzará el proceso inicial de compra. Las restantes no quedaron afuera: formarán parte de una próxima etapa, que se abrirá junto con empresas nacionales e internacionales”, se entusiasman los colaboradores del intendente.

Crecer al ritmo de la ciudad

Hay un dato que explica mejor que ningún otro la dimensión de lo que está ocurriendo en la ciudad, capital de la Gran Metrópoli de Vaca Muerta. “De las 604 empresas inscriptas, 343, es decir el 57 por ciento, proyectan ampliar su desarrollo actual o abrir una nueva sucursal. No se trata, en la mayoría de esos casos, de mudarse. Se trata de crecer”, sentenció Gaido.

“Ampliarse, no trasladarse”, resumió Gastón Contardi, secretario de Innovación y Gestión Estratégica de la Municipalidad de Neuquén.

“Ese punto es central porque muestra que una parte importante de las empresas que se anotaron no está buscando solamente otro lugar físico para continuar haciendo lo mismo. Está proyectando sumar capacidad de trabajo, ampliar su estructura o abrir una nueva unidad. En otras palabras, el nuevo Parque Industrial aparece para muchas firmas como una plataforma de expansión”, agregó Contardi.

La demanda de tierra también muestra la magnitud del interés. “Entre las empresas inscriptas solicitaron un total de 1.390 hectáreas”, explicó. “Ese número, sumado a la cantidad de firmas interesadas, llevó al Municipio a empezar a trabajar incluso en las ordenanzas necesarias para una futura ampliación del proyecto”, anticipó el secretario de Innovación.

“El 7 de octubre se conocerán además las fechas proyectadas para las licitaciones de las obras y el esquema previsto para dotar al parque del 100 por ciento de los servicios. Ese mismo día se mostrarán los plazos para comenzar con la venta de tierras, que se iniciaría durante octubre, con una primera etapa hacia fines de ese mes y durante noviembre”, señalaron desde la comuna.

La planificación que impulsa Mariano Gaido desde el municipio prevé distintas etapas que continuarán durante los primeros meses del año próximo. “Será una secuencia progresiva en la que las empresas irán avanzando según el esquema definido para la comercialización de las tierras”, indicó el funcionario.

“En paralelo, ya está terminado el régimen impositivo que acompañará al proyecto. La ordenanza avanzará junto con las habilitaciones para la venta de las tierras, los indicadores del desarrollo y el resto de las herramientas necesarias para poner en marcha el nuevo parque”, agregó Contardi.

De acuerdo a los últimos números recabados por el gobierno de la ciudad, el interés empresario quedó expresado en cifras concretas. “Hay 604 empresas anotadas, 530 calificadas para la primera etapa, 343 con intención de ampliar su actividad o abrir una nueva sucursal y una demanda total de 1.390 hectáreas”, indicaron.

“A partir del 7 de octubre, esos números empezarán a transformarse en decisiones concretas", señalaron desde el despacho principal del Palacio Municipal.

“Ese será el punto de quiebre porque desde ese momento ya no se hablará solamente de empresas interesadas, sino de cuáles avanzarán en la compra, cuánto terreno necesitarán, en qué etapas se ejecutarán las obras y qué plazos tendrá cada paso del desarrollo”, explicó Contardi.

La presencia conjunta de Gaido y Figueroa también le dará al anuncio una dimensión institucional importante. Será el momento de mostrar hacia dónde va el proyecto y, sobre todo, de ponerle fechas a una iniciativa que ya generó una demanda contundente entre las empresas que respondieron a la convocatoria.

En el Municipio consideran que “la respuesta fue un éxito. Y los números explican por qué. Pero el dato más fuerte no es solamente cuántas empresas se anotaron, sino qué quieren hacer”.

“Casi seis de cada diez de las inscriptas quieren crecer. No irse de donde están para instalarse en otro lugar. Eligieron nuestra ciudad para seguir creciendo”, explicaron.

“Buscan abrir otra sucursal, ampliar su capacidad, sumar desarrollo. Ese es el dato que convierte al nuevo Parque Industrial en algo más que una nueva disponibilidad de suelo para empresas”, agregó Contardi.

“La convocatoria ya está hecha y las empresas ya levantaron la mano. El 7 de octubre será el momento de poner sobre la mesa las fechas, las obras y las reglas. A partir de ahí, el nuevo Parque Industrial dejará de medirse por cantidad de inscriptos y empezará a medirse por algo mucho más concreto: cuántas de esas empresas logran transformar su intención de crecer en inversión real, más capacidad productiva y más desarrollo para Neuquén”, concluyó.