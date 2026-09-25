Crimen en Sapere: seguirá preso en su casa el hombre que acuchilló a tres hermanos y mató a uno

El juez Juan Pablo Encina prorrogó la medida cautelar que cumple L.L.S., imputado por el homicidio y las lesiones a sus dos hermanos.

En una audiencia realizada este viernes, el juez de garantías Juan Pablo Encina resolvió extender por tres meses la prisión preventiva domiciliaria que cumple L.L.S., imputado por el homicidio de Paulo Alberto Wenzel y por las lesiones provocadas a sus dos hermanos durante un ataque ocurrido en noviembre de 2025 en el barrio Sapere de Neuquén .

El pedido de prórroga fue realizado por el asistente letrado del Ministerio Público Fiscal (MPF), Maximiliano Jávega, durante la audiencia de modificación de medidas cautelares. El representante de la fiscalía planteó la necesidad de mantener la medida para garantizar el sometimiento del acusado al proceso penal y evitar posibles riesgos de entorpecimiento de la investigación.

La querella particular, que interviene en representación de la familia de las víctimas, adhirió al pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal. De esta manera, el juez Encina hizo lugar al planteo y extendió la prisión preventiva domiciliaria por el plazo solicitado.

Cómo continúa la prisión domiciliaria

L.L.S. continuará cumpliendo la prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria. La medida contempla el monitoreo mediante un dispositivo electrónico y controles a través de rondines de la Policía del Neuquén.

La prisión preventiva domiciliaria había sido dispuesta inicialmente por la jueza de garantías Natalia Pelosso. La nueva resolución mantiene las condiciones de la medida cautelar mientras avanza el proceso penal en su contra.

El ataque en el barrio Sapere

Según la teoría del caso presentada por la fiscalía al momento de la formulación de cargos, el hecho ocurrió el 16 de noviembre de 2025, entre las 18 y las 19, en una vivienda ubicada sobre la calle Río Carcarañá del barrio Sapere de la ciudad de Neuquén.

De acuerdo con la acusación, L.L.S. llegó hasta el lugar junto a otra persona a bordo de una camioneta. Ambos descendieron del vehículo y fueron recibidos por tres hermanos que salieron de la vivienda.

El tribunal consideró que existía duda razonable que impedía condenar por homicidio simple al acusado. Sebastián Fariña Petersen

En esas circunstancias, L.L.S. habría atacado con un cuchillo a los tres hermanos y les provocó heridas. Luego, junto con la otra persona, regresó a la camioneta y se retiró del lugar.

Después del ataque, un vecino trasladó a las tres víctimas hasta un puesto cercano del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN). Desde allí fueron derivadas a un hospital para recibir atención médica.

Paulo Alberto Wenzel murió posteriormente en el centro de salud como consecuencia de la lesión sufrida durante el ataque. Sus dos hermanos sobrevivieron a las heridas provocadas en el mismo episodio.

La acusación contra L.L.S.

Por estos hechos, el Ministerio Público Fiscal atribuyó a L.L.S. los delitos de homicidio simple en concurso real con lesiones leves, en dos hechos, en carácter de autor.

La extensión de la prisión preventiva domiciliaria resuelta este viernes mantiene vigente la medida cautelar durante los próximos tres meses, mientras continúa el proceso judicial.