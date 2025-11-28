Crimen en Sapere: quedó preso el hombre que acuchilló a tres hermanos y mató a uno

El acusado cometió el hecho en compañía de un cómplice y luego se dio a la fuga. Ocurrió el pasado 16 de noviembre.

Un confuso hecho de violencia en el barrio Sapere terminó en un crimen cuya investigación fue formalizada en las últimas horas. Un hombre apuñaló a tres hermanos y esa agresión dio lugar a la muerte de uno de ellos. El sospechoso ya fue acusado del crimen y se le dictó la detención domiciliaria.

El hecho fue expuesto en una audiencia de formulación de cargos realizada el jueves por la tarde en la Ciudad Judicial, donde el fiscal del caso Andrés Azar acusó a "L.L.S." por el crimen de Paulo Alberto Wenzel y por provocarle lesiones a otras dos personas que estaban con la víctima al momento de la agresión.

De acuerdo a la teoría del caso que presentó Azar, el 16 de noviembre, entre las 18 y las 19 horas, el imputado fue junto a otra persona y a bordo de una camioneta hacia una vivienda ubicada en la calle Río Carcarañá del barrio Sapere.

Una vez allí, ambos descendieron y fueron recibidos por tres hermanos que, al verlos llegar, salieron del interior de la casa. En esas circunstancias, el acusado los agredió utilizando un cuchillo y les provocó lesiones a los tres. Luego, "L.L.S." y la otra persona volvieron al vehículo y se fueron rápidamente del lugar.

Un vecino trasladó a las tres víctimas en su vehículo particular hacia un puesto cercano del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN), donde recibieron atención médica y fueron derivados al Hospital Castro Rendón. Paulo Wenzel murió momentos después en el centro de salud, producto de la lesión recibida. En tanto, las otras dos personas fueron dadas de alta a las pocas horas.

Por este motivo, los delitos que el representante del Ministerio Público Fiscal le atribuyó al acusado son homicidio simple en concurso real con lesiones leves (dos hechos) en carácter de autor. No se conoció el trasfondo de la agresión, pero el relato lleva a pensar que existía un conflicto previo entre las víctimas y el victimario.

Negaron la preventiva para el agresor

Durante la audiencia, el fiscal Azar requirió que el imputado quede detenido en prisión preventiva por cuatro meses, con el objetivo de cautelar los riesgos procesales de fuga por no sometimiento al proceso y peligro de entorpecimiento de la investigación.

La jueza de garantías Natalia Pelosso, que estuvo a cargo de la audiencia, dio por formulados los cargos de acuerdo a la acusación fiscal. No obstante, en relación a la medida de coerción solicitada por Azar, la magistrada ordenó la detención de "L.L.S.", pero bajo modalidad domiciliaria con la utilización de tobillera electrónica y con rondines policiales.

Finalmente, la jueza estableció el plazo para concluir la investigación penal preparatoria en cuatro meses.

El miércoles, la misma jueza le negó el dictado de una prisión domiciliaria a la fiscalía para otro imputado, acusado de haber apuñalado a una mujer durante un incidente en el barrio Cuenca XVI.

El fiscal del caso Andrés Azar formuló cargos a un hombre, identificado por sus iniciales como "M.J.R.", por haber provocado lesiones graves a una mujer que se interpuso para evitar que agrediera a su expareja, en un hecho ocurrido el 23 de noviembre. Por esto, pidieron acusar al hombre como autor de lesiones graves dolosas.

La jueza Pelosso consideró que la plataforma fáctica expuesta por la fiscalía no permitía inferir una intención de lesionar del agresor y fijó la calificación de lesiones graves culposas. Además, liberó al imputado.