Acusaron a un hombre por el crimen en Sapere y quedó en prisión preventiva

El acusado por el crimen quedó detenido para subsanar el riesgo de fuga y proteger a los testigos del violento hecho.

El único detenido por el crimen de Néstor Jesús Ibarra fue acusado por la fiscalía y quedó detenido en prisión preventiva mientras avanza la investigación. Los crudos detalles del asesinato.

El día viernes, el fiscal del caso Andrés Azar formuló cargos al principal sospechoso, identificado como "M.N.I" y quien es expareja de la pareja de Ibarra. La acusación la realizó durante una audiencia en la que pidió junto a la asistente letrada Carolina Gutiérrez la imposición de medidas cautelares también.

Azar indicó que, sobre la base de la información preliminar recolectada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, el hecho fue cometido el 21 de agosto pasado entre las 4:45 y 5:10 de la madrugada.

La víctima, Ibarra, caminaba por la calle Virgen del Luján junto a un amigo y dos mujeres –una de ellas quien era su pareja-, cuando el imputado comenzó a llamarlo desde su casa, a una distancia de 30 metros aproximadamente de la vivienda de la que este grupo de personas había salido. Le dijo que tenía que hablar con él.

Si bien una de las mujeres que acompañaba a Ibarra intentó convencerlo de que no fuera, la víctima se acercó al acusado, quien permanecía en la puerta de su casa. De forma repentina, "M.N.I" tomó un nylon negro y le cubrió la cara y el torso a Ibarra. Luego, le dio una puñalada en la zona de las costillas y escapó.

Ante esta situación, quien era la pareja de Ibarra activó un botón antipánico que tenía por ser víctima de violencia de género, y que permitió que la Policía llegue de forma rápida al lugar.

Por todo esto, el delito que desde el MPF se le atribuyó al acusado fue homicidio simple, en calidad de autor.

Además, por otro lado, Azar y Gutiérrez requirieron que el imputado quede detenido con prisión preventiva por seis meses, por existir riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, además de peligro para las personas que presenciaron el homicidio y fueron testigos.

Tras escuchar a las partes, la jueza de garantías Carina Álvarez avaló la formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva.

Buscan al autor del crimen de Senillosa

Ya pasaron más de 48 horas desde el hallazgo del cuerpo de un hombre apuñalado en Senillosa y aunque se conoció su identidad, la causa avanza prácticamente en silencio, ya que cada movimiento y cada hora es crucial para dar con el autor del crimen.

Cabe recordar que el hombre de 42 años fue hallado herido y tirado en la calle Emilio Díaz por vecinos el martes por la noche, pasadas las 22. Los testigos llamaron rápidamente a los efectivos de Comisaría 11, quienes se hicieron presentes y verificaron la información, encontrando a la víctima con una herida de lo que sería un arma blanca en su abdomen.

Rápidamente, se convocó a personal del hospital local, que lo trasladó hasta el centro de salud, pero ya no se pudo hacer nada. Durante el trayecto, el hombre falleció.

Este jueves, fuentes judiciales confiaron a LMNeuquén que el informe preliminar de autopsia que se le entregó al fiscal Andrés Azar -que quedó a cargo de la causa- indica que la víctima murió efectivamente por una herida de arma blanca que recibió cerca de una de sus axilas, por lo que le llegó a lesionar el corazón y así provocó el deceso.

Este viernes, fuentes judiciales confirmaron la identidad de la víctima: se trata de Luis Miguel Escudero, de 42 años.

El domicilio quedó consignado tras el hecho y el jueves se reanudaron las tareas de peritaje en el lugar. Aún no hay personas demoradas por el crimen ni se han conocido nuevos datos, pero lo cierto es que la fiscalía continúa trabajando bajo un estricto hermetismo.