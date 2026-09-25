Rugby: condenaron a los autores del homicidio del ex Puma Federico Aramburú

El exrugbier fue asesinado el 19 de marzo de 2022 en el Boulevar Saint-Germain en Paris.

El Tribunal Penal de París condenó este viernes a los autores del homicidio del ex rugbier Federico Aramburú , Loïk Le Priol y Romain Bouvier , a las penas de 26 y 19 años de prisión , respectivamente.

Federico Martín Aramburu, ex jugador de Los Pumas y figura del rugby argentino e internacional, fue asesinado en la madrugada del 19 de marzo de 2022 en París , tras un altercado ocurrido horas antes en un bar del boulevard Saint-Germain.

Aramburú y su ex compañero Shaun Hegarty estaban en un bar llamado Le Mabillon , en el bulevar Saint-Germain , donde fueron parte de una pelea menor de menos de un minuto con Le Priol y Bouvier , militantes de extrema derecha, quienes fueron separados por el personal del lugar.

Una vez terminado el incidente, Aramburú y Hegarty caminaban hacia su hotel cuando un Jeep verde militar, conducido por la pareja de Le Priol, se detuvo junto a ellos. Bouvier descendió primero y efectuó disparos que no impactaron, mientras que Loïk Le Priol abrió fuego en repetidas ocasiones contra Aramburú, lo que le causó la muerte instantánea en la calle.

Cuando inició el juicio y su legado

El juicio se desarrolló ante la Corte de Asís de París entre el 7 y el 25 de septiembre de 2026, una instancia considerada decisiva por la familia y el entorno de Federico después de más de cuatro años de investigación y espera.

Aunque el acompañamiento a la familia durante el proceso judicial constituyó una de sus primeras prioridades, Hego Pampa fue concebida con una misión de largo plazo.

La organización impulsa actividades culturales, deportivas y solidarias para mantener viva la memoria de Federico y transmitir los valores que representó tanto dentro como fuera de una cancha de rugby.

El recuerdo de Los Pumas y la URBA

Los Pumas realizaron un emotivo homenaje a Federico Martín Aramburú antes del partido frente a Australia en Mendoza. Durante el calentamiento previo, todos los integrantes del seleccionado argentino ingresaron al campo de juego con una remera negra que llevaba la inscripción “Justicia por Fede”, en recuerdo del exrugbier asesinado en Francia en 2022.

La iniciativa contó con el respaldo de la Unión Argentina de Rugby (UAR) y el pedido no quedó limitado únicamente al seleccionado. Durante la misma jornada, los clubes que disputaron la fecha del Top 14 de la URBA también se sumaron a la campaña con la misma consigna, a pocos días del inicio del juicio por el crimen.

Una organización a su nombre

La organización impulsa actividades culturales, deportivas y solidarias para mantener viva la memoria de Federico y transmitir los valores que representó tanto dentro como fuera de una cancha de rugby.

Entre sus primeras acciones se encuentra la venta de los tradicionales pañuelos inspirados en Federico y en el País Vasco, que en los últimos años se convirtieron en un símbolo de recuerdo y acompañamiento en distintas celebraciones populares de la región. Lo recaudado permitirá financiar las actividades de la asociación, brindar apoyo logístico a la familia durante el juicio y sostener futuras iniciativas vinculadas a la memoria, la solidaridad y la búsqueda de justicia.

Toda la información sobre las campañas, actividades y formas de colaborar se encuentra disponible a través de los canales oficiales de Hego Pampa y de su plataforma de recaudación solidaria: https://www.helloasso.com/associations/hego-pampa.