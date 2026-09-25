Cómo fue el primer once que paró Scaloni desde la final del Mundial 2026.

En medio de la organización de la fiesta de despedida de Lionel Messi , la Selección Argentina también comenzó con los entrenamientos de cara a los amistosos de esta fecha FIFA . La intensidad y las ganas de los jugadores en el 11 contra 11 en espacios reducidos forma parte de los primeros matices de lo que empieza a proyectar el entrenador para el 2030 y el primer equipo que probó post Mundial es una señal de la renovación que se viene.

Como en aquel inicio de ciclo frente a Guatemala y Colombia en septiembre de 2018, para Lionel Scaloni es un volver a empezar inédito porque, desde ahora, será sin el Messi. En medio de las sensaciones positivas que hay en AFA respecto de su renovación de contrato a fin de año, tendrá que encarar un contexto atípico, en el que su figura pasará a ser el epicentro del liderazgo del equipo. Un escenario que analiza bajo la misma perspectiva con la que se ubicó en el centro del campo de la cancha principal del predio de Ezeiza, observando atentamente cada acción y sacando conclusiones pensando en el equipo que jugará el 30 ante Bolivia en Córdoba.

De un lado, sin pecheras, Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez, Lautaro Martínez fue la formación "más titular" en la tercera práctica de la semana, la primera con fútbol intenso y clima competitivo desde el minuto 0.

Lógicamente, ante el vacío que dejará Messi, el foco estuvo puesto en la zona de creación y observar que el volante del Como de Italia fue, de los más pibes, el único que no alternó en el 11 sin pechera es una pista de lo importante que puede ser en este nuevo seleccionado. En tanto, sin Molina ni Montiel, Giay ya asoma como alternativa en el lateral derecho y ante la suspensión de Paredes y la ausencia de De Paul y Lo Celso, Palacios tendrá la opción de sumar protagonismo en el eje, compitiendo con Enzo Fernández.

Los que corren de atrás

Con cambios ágiles en los arcos (Musso alternó ataques con Dibu y Beltrán con Rulli), Simón, Balerdi -voz de mando con sus indicaciones-, Tomás Palacios, Vega; Barco, Equi González; Giuliano, Mastantuono (Leonel Flores, el juvenil de Boca, pasó a los titulares), Prestianni; López fueron la base del team pechera, antes del intercambio de piezas constantes del que también participaron Simón, Soulé, Valentín Gómez y Castro. Una interesante mezcla de experiencia y las nuevas camadas que vienen pidiendo pista.

En una mañana en la que el termómetro empezó a levantar la temperatura, ideal para darle a la pelotita bajo el sol, el arranque del proceso pensando en la próxima Copa América y el Mundial ya está en marcha. Y Scaloni probó lo que se puede empezar a ver de un equipo que ya no tiene a Messi.

De esta manera, y pasando en limpio, el primer equipo titular que paró Scaloni en estas prácticas de fútbol fue: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez, Lautaro Martínez.