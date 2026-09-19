Sorpresas en la Selección Argentina: Scaloni sumó nueve convocados para los amistosos

Flores, Andrada y Palacios aparecen entre las novedades para una fecha FIFA que incluirá la despedida de Messi en el Monumental.

Lionel Scaloni amplió la lista de la Selección Argentina para la próxima fecha FIFA y sorprendió con la incorporación de nueve futbolistas : seis provenientes del fútbol local y otros tres que actualmente juegan en el exterior. La nómina se suma a los 28 nombres anunciados inicialmente para los compromisos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín .

Entre las principales novedades aparecen varios jóvenes que atraviesan un buen momento en sus clubes. Leonel Flores , de Boca , Tomás Palacios , de Estudiantes , y Tobías Andrada , de River , recibieron el llamado del cuerpo técnico. También fueron incluidos Santiago Beltrán, Thiago Almada y Nicolás Otamendi , todos del Millonario .

Desde el exterior, Scaloni agregó a Equi Fernández , mediocampista del Bayer Leverkusen ; Santiago Simón , actualmente en el Toluca de México ; y Valentín Gómez , defensor del Betis . De esta manera, el entrenador continúa ampliando alternativas luego del Mundial 2026 , en una convocatoria que mezcla futbolistas consolidados con otros que buscan dar sus primeros pasos en la mayor.

Leonel Flores marcó un golazo en la victoria de Boca.

La AFA realizó además algunas aclaraciones sobre el funcionamiento de la nómina. Otamendi estará disponible únicamente para el encuentro del 6 de octubre, al igual que Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

En los casos de Flores y Palacios, la planificación será diferente. Según informó la entidad, ambos “entrenarán en Ezeiza y quedarán liberados para jugar los compromisos con sus clubes”. Una vez disputados esos partidos, “volverán a sumarse a los entrenamientos del plantel albiceleste”.

Flores, de 19 años, se ganó rápidamente un lugar importante en Boca después de debutar durante esta temporada y acumula 15 presentaciones entre Liga Profesional, Copa Argentina y Copa Sudamericana. Andrada, también de 19, llegó a River desde Vélez y ya comenzó a sumar continuidad en el equipo.

Por su parte, Palacios atraviesa un buen presente en Estudiantes, donde juega cedido por el Inter de Milán. El defensor de 23 años ya había sido observado por el cuerpo técnico y recibió una citación previa a la Copa del Mundo.

La ampliación también muestra que el cuerpo técnico mantiene abierta la competencia interna después del Mundial. Varios de los nuevos citados tendrán la posibilidad de entrenarse con referentes del plantel y empezar a ganar terreno pensando en el próximo ciclo de la Selección.

Las entradas para la despedida de Messi de la Selección Argentina

La próxima ventana internacional tendrá además un momento especialmente esperado: el último partido de Lionel Messi con la camiseta argentina en el país. Será el 6 de octubre ante Benín, en el Monumental, después de los encuentros frente a Bolivia, el 30 de septiembre en Córdoba, y Burkina Faso, el 3 de octubre.

La AFA confirmó que las entradas para el duelo ante Benín se venderán exclusivamente mediante Deportick desde el martes 22 de septiembre a las 18. La popular tendrá un valor de $90.000, mientras que las plateas irán desde $180.000 hasta $480.000, según el sector.

El encuentro tendrá además restricciones de aforo vinculadas a una sanción de la FIFA posterior al Mundial. En ese contexto, la despedida de Messi será el principal atractivo de una fecha que también servirá para que Scaloni empiece a observar de cerca a varias de las nuevas caras de la Selección argentina.