Harry Kane reveló qué le dijo a Messi mientras lo abrazaba tras la derrota de Inglaterra ante Argentina

Lionel Messi fue el abanderado de la Selección argentina para encabezar la remontada de una victoria histórica ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 . Brilló con un intervenciones digna de uno de los mejores futbolistas del mundo, siendo el centro a la cabeza de Lautaro Martínez para estampar el 2-1 definitivo.

Después de esa derrota que generó cierto dolor en el plantel inglés, reflejado por el propio entrenador Thomas Tuchel en declaraciones donde recordó el duelo , Harry Kane demostró todo su respeto para Messi. Una muestra de cariño entre dos figuras mundiales que son idolatrados por millones de personas. En diálogo con el diario Marca de España, el delantero del seleccionado europeo recordó aquel cruce con el excapitán de la albiceleste.

"Obviamente, para mí fue duro aquel día. Un momento difícil al quedar eliminados de esa manera. Pero tengo muchísimo respeto por Messi ", comenzó diciendo en su relato y agregó: "Lo vi crecer como futbolista. Creo que es simplemente un jugador increíble y también una persona increíble , por lo que me cuentan las personas que lo conocen. Lo he tratado sólo un par de veces, pero me parece una persona muy humilde ".

En parte de su relato destacó que "siempre ha puesto al equipo por delante de él" y que eso "es una de las razones por las que Argentina tuvo el éxito que tuvo".

Sobre aquel abrazo post derrota ante Argentina, con lo que eso significó, destacó: "De aquel día, recuerdo que lo abracé y le deseé buena suerte para la final. No fue nuestro Mundial al final, pero de eso se trata un Mundial: los mejores jugadores enfrentándose en el escenario más grande y, por supuesto, siempre va a haber un perdedor. Aquel día, tras perder, intenté mantener la cabeza alta y mostrar respeto por el otro equipo. Creo que eso fue algo importante, y especialmente hacia Leo por lo increíble que ha sido durante tantos años en el fútbol".

Sobre la chance de ganar una nueva Bota de Oro

"Messi y (Cristiano) Ronaldo dominaron el fútbol durante toda una generación", dijo a la hora de hablar sobre la posibilidad de meterse en un podio histórico, y sostuvo que "son dos de los mejores de la historia".

"Formar parte de esa conversación, ya es algo especial. Es un objetivo. Como delantero, se espera de mí que marque goles. La Bota de Oro no es mi único objetivo, pero, por supuesto, sé que, si la gano, también estaré ayudando al equipo. Así que todo eso simplemente me motiva. Cada vez que gano una, quiero otra, y después otra, y esta vez no será diferente. Espero estar ahí otra vez esta temporada, marcando tantos goles como pueda en la Bundesliga, y veremos si puedo conseguir otra", dijo.

Sobre las posibilidades de ganar el Balón de Oro

"Es complicado. Nunca me ha gustado hablar demasiado de mí mismo", dijo evitando candidatearse en un trofeo que tiene a Lamine Yamal y Kylian Mbappé haciendo campaña para ser el ganador.

"Lo único que diría es que la temporada pasada fue increíble, a nivel personal y de equipo. Fue, por mucho, la mejor temporada de mi vida. Es verdad que llegar a 73 goles, la segunda cifra más alta de la historia habla por sí sola. Estoy extremadamente orgulloso de ello. Sólo puedo agradecer a mis compañeros y a todos los que me ayudaron a que fuera posible. Pero el Balón de Oro no está en mis manos. Depende de las personas que votan. Desde mi punto de vista, la temporada pasada ya es pasado. Ahora estoy centrado en esta y tengo ganas de ver qué más puedo hacer. Sé que se va a hablar mucho del Balón hasta octubre, porque es un gran premio", concluyó.