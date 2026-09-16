Las fuertes declaraciones de Tuchel sobre la remontada de Argentina: "Era esperar la muerte"

El entrenador inglés reconstruyó la semifinal del Mundial 2026, explicó sus decisiones tácticas y admitió que el equipo se replegó demasiado pronto.

Thomas Tuchel volvió sobre una de las derrotas más dolorosas de su ciclo al frente de Inglaterra y realizó una extensa autocrítica sobre la semifinal del Mundial 2026 ante la Selección Argentina , que terminó con triunfo albiceleste por 2-1 después de una remontada en los minutos finales.

El entrenador alemán analizó el encuentro en un documental realizado por la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) y reconoció que hubo un momento en el segundo tiempo en el que sintió que su equipo ya no podía sostener la ventaja. “Un momento clave, cuando miro hacia atrás y pienso en qué pasó con mi toma de decisiones, fue que concedimos una oportunidad muy, muy clara justo antes de la pausa para hidratarse. Pensé: ‘No vamos a sobrevivir’. Era esperar la muerte”, explicó.

La acción a la que hizo referencia fue un cabezazo de Nicolás González que Jordan Pickford consiguió tapar cuando Inglaterra todavía ganaba 1-0 gracias al gol de Anthony Gordon . Para ese momento, el equipo de Lionel Scaloni ya había empujado a los europeos contra su propia área.

“Sentí que estábamos a la defensiva. Sentí que Argentina jugaba con más libertad, con movimientos más fluidos y encontraba mejores soluciones”, admitió Tuchel, que también reconoció que el repliegue comenzó demasiado temprano.

El técnico profundizó sobre ese cambio de mentalidad: “Eso me afectó; quizá también afectó a los jugadores. De repente entramos en una mentalidad de ‘solo hay que resistir’. Jugamos como si faltaran cuatro minutos y no 30”.

Tuchel explicó por qué decidió cambiar el sistema ante la Selección Argentina

Ante la presión creciente de la Selección Argentina, Tuchel decidió mandar a la cancha a Ezri Konsa por Anthony Gordon y pasar primero a un 5-3-2 y luego a un 5-4-1. El objetivo era contener la acumulación de jugadores ofensivos que había dispuesto Scaloni.

“Argentina empezó a jugar muy, muy rápido. Perdón por el lenguaje, jugaron al fútbol del ‘que se joda todo’. ‘No tenemos nada que perder. Que se joda todo’”, describió.

El entrenador inglés también destacó el riesgo táctico que asumió la Albiceleste: “Jugaron con cuatro delanteros. Pusieron dos extremos, dos atacantes y a Messi. Sacaron a un número seis y pusieron a un número 10. Quitaron a un defensor central y pusieron a un número seis. En algunos momentos jugaron con un 3-1-6. ¿Quién juega con un 3-1-6? Nos costó mucho”.

Su decisión de reforzar la defensa, sin embargo, terminó siendo uno de los aspectos que más revisó después de la eliminación. “Incluso mi mentalidad quizá fue: ‘solo hay que resistir’. Y era demasiado pronto. Demasiado pronto para esa mentalidad”, reconoció.

Tuchel también respondió a quienes cuestionaron que no realizara modificaciones ofensivas. “Pueden intentar matarme con esto. Pero es mi cicatriz, no la de ustedes. Yo tengo que vivir con esto. No son ustedes quienes tienen que hacerlo. Yo estoy a cargo y tomo estas decisiones. Nadie está más dolido que yo, nadie lo quería más que yo”.

Finalmente, Enzo Fernández y Lautaro Martínez marcaron en un lapso de siete minutos y dieron vuelta el resultado para sellar el 2-1 y la clasificación argentina a la final. Allí, el equipo de Scaloni perdió 1-0 ante España, mientras que Inglaterra terminó tercera tras vencer 6-4 a Francia.