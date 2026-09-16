Nuevo récord de Lionel Messi y participación insólita de Gastón Edul: así fue el gol 100 en Inter Miami

El periodista realizó el sorteo de capitanes ante Cruz Azul y el astro argentino abrió la cuenta de cabeza en la definición.

La final de la Campeones Cup entre Inter Miami y Cruz Azul tuvo una presencia argentina inesperada incluso antes del comienzo. Gastón Edul fue convocado para realizar el sorteo de capitanes previo al encuentro y compartió ese momento en el centro del campo con Lionel Messi , a pocos días del último partido del capitán con la Selección Argentina .

El periodista y streamer argentino participó del protocolo inicial de una definición que rápidamente también quedó marcada por otra cifra histórica del rosarino. A los 24 minutos , Messi apareció dentro del área y conectó de cabeza para abrir el marcador y poner el 1-0 para Las Garzas .

Cara o cruz con el capitán en la previa de Campeones Cup. Te esperamos en algunas semanas en el país para agradecerte para siempre, Leo. Te amamos. pic.twitter.com/b6qv0PhHE9

La conquista tuvo un valor especial: fue el tanto número 100 del argentino con la camiseta del conjunto estadounidense. La marca llegó, además, frente al mismo rival contra el que había comenzado su historia goleadora en el club.

En 2023, durante su debut con la camiseta rosa y negra, el capitán había convertido un recordado tiro libre ante Cruz Azul para darle el triunfo a su equipo. Tres años después, volvió a encontrarse con el conjunto mexicano, esta vez en una final, para alcanzar el centenar.

Isso não é um teste: gol de CABEÇA de Lionel Messipic.twitter.com/8jQfh5a5sp — denilson (não o show) (@thenewssports_) September 17, 2026

El partido se disputó en el Nu Stadium de Miami, que recibió por primera vez una definición por un título. Inter Miami llegó como vigente campeón de la MLS Cup, mientras que Cruz Azul obtuvo su lugar tras conquistar el Campeón de Campeones de la Liga MX.

La final también encontró al conjunto estadounidense atravesando una etapa de transición. El club anunció recientemente la llegada de Cristian “Kily” González, aunque Guillermo Hoyos continúa de manera interina mientras se completan los permisos de trabajo del nuevo entrenador.

En medio de ese escenario, todas las miradas volvieron a quedar sobre Messi. Después de llegar a los 99 tantos en el empate ante Nashville, necesitó apenas 24 minutos para alcanzar una nueva cifra redonda con la camiseta del club.

¿Cuándo será la despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina?

Lionel Messi tendrá su despedida con la camiseta de la Selección Argentina para disputar uno de los tres partidos amistosos que jugará la Albiceleste en la próxima fecha FIFA.

El ídolo nacional estará presente el 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental de River Plate, en el último partido de esa ventana, sin embargo no estará en el partido que se disputará en Córdoba ante Bolivia ni tampoco con Burkina Faso en Buenos Aires.

A través de las redes sociales oficiales, el presidente de la AFA, Claudio "chiqui" Tapia confirmó que luego de una charla que tuvo con Lionel Scaloni, acordaron convocar al capitán para los amistosos a disputarse en pocas semanas.

"Luego haber recibido la aceptación de Lionel, invitar a todos los campeones del mundo que participaron con el en el Mundial de Qatar para que con sus familias lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos fanáticos de la selección, a ver el último tango del mejor jugador del mundo" indicó en un video publicado el mandamás del fútbol argentino.

De esta manera, tras anunciar su retiro de la selección, Lionel Messi podrá despedirse de la camiseta albiceleste en su tierra y en el Monumental, el estadio de la Argentina donde más partidos disputó, más goles hizo y más asistencias dio en toda su carrera con el seleccionado. Su debut en este escenario fue el 9 de octubre de 2005 en un triunfo por 2-0 frente a Perú.