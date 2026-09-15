El Kily González resolvió el papeleo, dirigió su primer entrenamiento en Inter Miami y posó junto a Messi y Beckham

Después de 19 días de demora por la visa de trabajo, el santafesino pudo hacerse cargo del plantel. Debuta este miércoles en la Campeones Cup ante Cruz Azul desde las 21.

Después de 19 días de espera por la demora en la obtención de su visa de trabajo, Cristian "Kily" González pudo finalmente hacerse cargo del plantel del Inter Miami este lunes.

El santafesino de 52 años dirigió su primer entrenamiento como técnico de Las Garzas y fue fotografiado junto a Lionel Messi y el propietario del club, David Beckham, en una imagen que marcó el inicio oficial de su ciclo en la franquicia de Florida.

La demora había sido uno de los temas recurrentes en la cobertura del equipo durante las últimas semanas. González fue anunciado como nuevo DT a finales de agosto, pero los trámites migratorios para ejercer oficialmente en Estados Unidos impidieron que asumiera de manera formal.

Durante ese período, Guillermo Hoyos se mantuvo al frente del plantel, conduciendo los partidos ante Nashville (2-2), Atlanta United y Chicago Fire (1-1), mientras el Kily observaba desde afuera sin poder intervenir.

La llegada de González a la banca de Inter Miami sigue la tradición que se instaló desde que Messi llegó a Florida en 2023: todos sus entrenadores fueron argentinos. Antes del Kily pasaron Gerardo "Tata" Martino, Javier Mascherano y Guillermo Hoyos. González tiene 52 años y llega después de su último ciclo en Platense, que terminó en octubre de 2025. Es su primera experiencia como entrenador fuera de la Argentina.

WATCH: David Beckham alongside Inter Miami’s new head coach, Kily González, who officially took charge of the team today.



Messi and Suárez continue to train with the squad without any issues. pic.twitter.com/azhZ1OJZ08 — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) September 15, 2026

Kily González debuta en la Campeones Cup ante Cruz Azul: hora y TV

El debut oficial del nuevo DT llegará este miércoles 16 de septiembre en un partido de máxima exigencia: el Inter Miami recibirá al Cruz Azul mexicano desde las 21 horas (hora argentina) en el Nu Stadium por la Campeones Cup, el torneo que enfrenta al campeón de la MLS con el ganador del Campeón de Campeones de México. Las Garzas buscarán levantar el quinto título de su historia en este certamen.

El contexto deportivo no es el mejor para estrenar ciclo. Inter Miami acumula una sola victoria en sus últimos siete partidos y llega al partido como segundo en la Conferencia Este con 45 puntos, a nueve del líder Nashville (53). La mala racha fue el principal motivo de la salida de Hoyos y el disparador para la llegada del Kily.

Será la primera experiencia de González como entrenador fuera del país, después de pasos por Rosario Central, Unión y Platense. El Kily y Messi se conocen desde los tiempos de la Selección y según trascendió en su momento, la opinión del capitán tiene una "injerencia" real en las decisiones del club, según reconoció el propio Hoyos al dejar el cargo.