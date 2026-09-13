El argentino convirtió con un remate de primera a los 61 minutos, pero Surridge igualó en el 89. Las Garzas acumulan solo una victoria en los últimos siete partidos.

Messi marcó un golazo pero Inter Miami no pudo con Nashville y empató 2-2: el palo le sacó el doblete a la Pulga

Lionel Messi anotó un golazo, pero no alcanzó. Inter Miami igualó 2-2 con Nashville SC en el Nu Stadium y sumó su tercer empate consecutivo en la MLS , una racha que lo aleja del liderazgo de la Conferencia Este y complica su pelea por el MLS Supporters' Shield.

Nashville abrió el marcador a los cuatro minutos a través de Sam Surridge y le torció el guión al equipo local desde el arranque. La respuesta llegó a los 18 minutos: Rodrigo De Paul le filtró un pase a Messi en el último tercio, la Pulga se sacó de encima a un defensor y remató con fuerza, obligando a una buena atajada del arquero Brian Schwake. Del córner siguiente, Messi envió un centro que Reed Baker-Whiting desvió en su propia valla para el 1-1. El primer tiempo cerró parejo, con Nashville buscando recuperar la ventaja sin precisión.

En el complemento, Inter Miami salió a buscar el partido. A los 61 minutos, De Paul le encontró a Messi en la puerta del área y el capitán resolvió de primera, pegando el remate al palo para poner el 2-1. Un golazo. La Pulga pudo haber ampliado su cuenta: antes de ese gol estrelló un zurdazo en el travesaño, a los 77 minutos el palo le sacó un nuevo remate y sobre el final Jeisson Palacios le sacó el doblete a centímetros de la línea. Tres palos en una noche.

El que no perdonó fue Surridge. A los 89 minutos, el delantero inglés marcó su segundo gol del partido para silenciar el Nu Stadium y empatar 2-2. Surridge lleva 15 goles en 19 partidos de la MLS y quedó a cinco de Messi, artillero del torneo con 19 tantos. En la última jugada, De Paul rozó el triunfo, pero apareció un nuevo palo para mantener todo en tablas.

Inter Miami y Nashville: la tabla, la racha y la Campeones Cup que viene

El resultado dejó a Inter Miami con una sola victoria en los últimos siete partidos y tres empates consecutivos. La racha le cuesta puntos en la pelea por el Supporters' Shield: Nashville lidera con 53 puntos, seguido de Vancouver Whitecaps (46, Oeste) e Inter Miami (45, Este), con nueve partidos por disputar.

El equipo sigue a la espera de que Cristian Kily González pueda debutar como DT. El santafesino todavía no obtuvo su visa de trabajo y el plantel continúa siendo conducido por Guillermo Hoyos. Riquelme Filippi está en la misma situación. Matías Galarza, en cambio, ya recibió el permiso y sumó minutos en el segundo tiempo.

La siguiente cita es este miércoles, nuevamente en el Nu Stadium desde las 21:00 hora argentina: Inter Miami enfrenta a Cruz Azul por la Campeones Cup, el trofeo que enfrenta al campeón de la MLS con el ganador del Campeón de Campeones de México. Las Garzas buscarán levantar el quinto título de su historia.