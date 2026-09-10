Un histórico ex goleador de Europa criticó la chance de que Messi gane el Balón de Oro: "Me enfada, no lo merece"

Una gloria de un club europeo estalló se opuso a la posibilidad de que el '10' obtenga el galardón. Las fuertes declaraciones.

Semanas más tarde de anunciar que llegó el final de su estadía en el combinado nacional , apareció la convocatoria del premio individual que reconoce la revista France Football. En contra de una gran cantidad de gente que celebró la nómina, un ex goleador histórico de Europa apuntó contra la convocatoria y la chance de que Messi sea distinguido como el mejor.

“ Messi podría tener la oportunidad de ganarlo, lo cual me ha enfadado. No hay forma alguna en este mundo…”. Quien esbozó esas palabras con clara disconformidad fue Ally McCoist , una gloria del Rangers de Escocia , elenco con el que levantó 21 títulos.

Lionel Messi durante su discurso luego de ser premiado por octava vez con el Balón de Oro.

En diálogo con el programa “Breakfast” de TalkSPORT, le preguntaron: “¿Por qué te enfadaría eso?“. Inmediatamente, fue claro sobre la chance de que gane el noveno galardón en su carrera: ”Porque no lo merece”, agregó McCoist. En este intercambio le explicaron que “es un homenaje a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos”, frase que le hizo elevar la temperatura.

“Sí, pero es para el jugador del año. Es el Balón de Oro, cosa que él no fue. Lo ha sido, pero no lo fue”, culminó en su explicación por la cual se opone a la posibilidad.

Lionel Messi y otro argentino nominados al Balón de Oro: la lista completa

Lionel Messi y Lautaro Martínez volverán a estar entre los nombres que competirán por el Balón de Oro. France Football confirmó este martes la lista de nominados para la edición 2026 del prestigioso premio individual, que tendrá su ceremonia el próximo 26 de octubre en Londres.

La presencia de Messi vuelve a tener un significado especial. El rosarino, que ya ganó el galardón en ocho oportunidades, aparece nuevamente entre los mejores jugadores del mundo a sus 39 años y después de una temporada marcada especialmente por su participación en el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

El capitán argentino disputó el torneo que se desarrolló en Estados Unidos, Canadá y México y llevó a la Albiceleste hasta la final, donde cayó 1-0 ante España en tiempo suplementario. Aunque no pudo conseguir el bicampeonato mundial, su rendimiento durante la competencia lo mantuvo entre los principales protagonistas de la temporada.

Lionel Messi en la conferencia de prensa, luego de la premiación en París.

La nominación también llega en un momento particular de su carrera, luego de que Messi anunciara recientemente su retiro de la Selección Argentina. El premio podría representar una de sus últimas grandes apariciones en una competencia individual de este nivel.

Lautaro, otra vez entre los mejores

Junto a Messi aparece Lautaro Martínez, quien vuelve a integrar la lista de candidatos después de haber sido nominado en la edición anterior.

El delantero del Inter de Milán tuvo nuevamente una temporada destacada y se consolidó como uno de los principales atacantes argentinos del fútbol europeo. Su presencia entre los candidatos confirma el lugar que ocupa en la elite mundial.

De esta manera, Argentina tendrá dos representantes en la pelea por el máximo reconocimiento individual, aunque no serán los únicos futbolistas vinculados con el país que aparecen entre los nominados.

Dibu Martínez, candidato al Yashin

Emiliano “Dibu” Martínez fue incluido entre los diez candidatos al Trofeo Yashin, que distingue al mejor arquero de la temporada.

El arquero argentino, actualmente en el Chelsea, competirá por el premio con nombres como Thibaut Courtois, Joan García, David Raya, Unai Simón y Yassine Bounou, entre otros.

El Dibu ya conoce lo que significa ganar este reconocimiento: fue elegido mejor arquero del mundo en 2023 y 2024.

Los principales nombres de la lista

La nómina masculina reúne a 30 futbolistas y tiene varios candidatos de peso. Entre ellos aparecen Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Harry Kane, Erling Haaland, Jude Bellingham, Vinícius Júnior y Khvicha Kvaratskhelia.

También fueron nominados Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Marquinhos, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Michael Olise, João Neves y Willian Pacho, entre otros.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la presencia de Lamine Yamal, campeón del mundo con España, y Mbappé, quien terminó como máximo goleador del Mundial 2026.

El último ganador del premio fue Ousmane Dembélé, quien obtuvo el Balón de Oro 2025 después de una temporada sobresaliente con el Paris Saint-Germain.

Una gala histórica

La ceremonia de este año tendrá además un condimento particular: será la primera vez que el Balón de Oro se entregue fuera de Francia. La gala se realizará en Londres y está prevista para el 26 de octubre.

El sistema de elección contempla un jurado integrado por 100 periodistas, quienes deberán ordenar a sus diez futbolistas preferidos y asignarles puntos según la posición elegida. El jugador que reúna la mayor cantidad se quedará con el premio.

Con Messi y Lautaro nuevamente en carrera, Argentina tendrá dos nombres importantes para seguir de cerca. Y mientras el rosarino buscará ampliar todavía más su histórico récord de ocho Balones de Oro, Lautaro intentará dar el golpe y meterse definitivamente entre los mejores del planeta.

Los 30 nominados al Balón de Oro 2026